El mensaje de Iñaki Williams que ilusiona al Athletic Club: 'Palabras mayores'

El Athletic Club está viviendo un momento dulce en LaLiga. Con un estilo de juego sólido y efectivo, los leones han logrado posicionarse como uno de los equipos más en forma de la competición. No solo acumulan once partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones, sino que también han enlazado tres victorias seguidas en LaLiga, lo que los coloca a siete puntos del líder, el Real Madrid. Este rendimiento ha despertado la ilusión de la afición de San Mamés, que empieza a soñar con objetivos grandes.

Iñaki Williams, una de las estrellas del equipo, ha avivado esa esperanza con unas declaraciones llenas de ambición. En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre si el Athletic Club puede pelear por ganar LaLiga, el delantero no dudó en mantener viva la ilusión. "¿Qué te voy a decir? No hay que tirar la toalla en nada, hay que ser ambiciosos", expresó. Aunque reconoció que "son palabras mayores", Williams dejó claro que no ve imposible alcanzar esa meta. "¿Por qué no?", añadió, enviando un mensaje directo a la afición y sus compañeros.

El Athletic Club, que no gana LaLiga desde 1984, ha demostrado esta temporada que puede competir contra cualquiera. Su reciente victoria ante el Real Madrid es prueba de ello, y el equipo dirigido por Ernesto Valverde sigue escalando posiciones con un juego que combina intensidad, precisión y solidez defensiva. "Creo que se ha demostrado que podemos competir contra cualquiera, que estamos bien", afirmó Williams, subrayando la capacidad del equipo para enfrentarse a los grandes.

Con los pies en la tierra

Sin embargo, el delantero también pidió mantener la calma y no perder el foco. "Hay que tener los pies en el suelo e ir a nuestro plan, a lo bajini como fue el año pasado", dijo, refiriéndose al enfoque prudente que el equipo mantuvo la temporada pasada. Este enfoque, según él, permitirá al Athletic Club seguir creciendo y consolidándose como un equipo candidato a los puestos más altos de la clasificación.

La idea de pelear por LaLiga no solo ilusiona a la afición, sino que también representa un reto importante para una plantilla que ha mostrado una gran cohesión. Con 11 partidos sin perder, el Athletic Club está construyendo una inercia positiva que lo coloca en una posición privilegiada. "A partir de ahí creceremos como equipo", aseguró Williams, dejando claro que el objetivo es seguir mejorando jornada tras jornada.

La ambición de Iñaki Williams y el rendimiento del equipo están devolviendo al Athletic Club el protagonismo que tanto añoraba. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, sus declaraciones han encendido la llama de la ilusión en San Mamés. Si el equipo sigue en esta dinámica, soñar con LaLiga no parece tan descabellado. Los leones están más vivos que nunca, y Williams es el primero en creer que nada es imposible.