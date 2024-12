Males notícies per al Reial Madrid després de la primera exploració de la lesió de Mbappé

Les lesions s'han convertit en un autèntic maldecap per al Reial Madrid des de començament de temporada. Diversos jugadors importants han caigut víctimes de problemes físics i han complicat la planificació de Carlo Ancelotti en els primers mesos de competició. L'equip merengue, que lluita en múltiples fronts, ara enfronta una nova preocupació que podria alterar el futur immediat.

En el partit d'ahir contra l'Atalanta, Kylian Mbappé va encendre totes les alarmes en demanar el canvi al minut 36 de la primera part. El davanter francès, autor de l'únic gol del partit fins aquell moment, va sentir molèsties a la part posterior de la cuixa esquerra i va decidir no arriscar. Tot i que les proves mèdiques encara no han donat un diagnòstic definitiu, tot indica que no estarà disponible per a la trobada de dissabte que ve contra el Rayo Vallecano.

El Madrid va confirmar que l'abast de la lesió es coneixerà aquest dijous, però les primeres impressions no són optimistes. Des del cos tècnic i mèdic del club s'apunta a la precaució com a principal estratègia a seguir. La seva absència aquest cap de setmana sembla pràcticament assegurada, i ara totes les mirades estan posades en la seva possible recuperació per a la final de la Copa Intercontinental a Qatar, que es disputa dimecres que ve.

Arracades de la Copa Intercontinental

Kylian Mbappé no és un jugador propens a patir lesions de llarga durada. De fet, la temporada passada no es va perdre ni un sol partit per problemes físics. La lesió més prolongada de la seva carrera va ser el 2019/20, quan va estar un mes fora per un problema al mateix grup muscular. Aquest any ja va tenir un episodi similar a finals de setembre, que el va fer perdre el derbi contra l'Atlètic de Madrid, però va tornar després de només cinc dies de baixa. Tot i això, l'acumulació de partits i l'exigència física comencen a passar factura a l'astre francès.

El xoc contra el Rayo Vallecano, sempre exigent per l'alt ritme físic que imposen els de Vallecas, és un partit que el Reial Madrid afrontarà amb molta precaució. Sense Mbappé, la responsabilitat ofensiva recaurà sobre Vinicius Jr. i Rodrygo, tots dos recent recuperats de lesions. La falta de ritme de tots dos es va evidenciar en el partit contra l'Atalanta, cosa que afegeix més incertesa al panorama de l'equip blanc.

El calendari no dóna treva al Reial Madrid. A més del partit contra el Rayo, dimecres que ve disputarà la final de la nova Copa Intercontinental a Qatar contra el guanyador entre Botafogo, Pachuca o Al Ahly. Al club confien que Mbappé pugui arribar en condicions òptimes per a aquest compromís, encara que la seva participació dependrà de com evolucionin les molèsties els propers dies.