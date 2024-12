Ja no hi ha marxa enrere: El València farà fora Rubén Baraja i hi ha substitut

La tranquil·litat continua sent un luxe desconegut a Mestalla. El València travessa una de les seves èpoques més difícils tant a nivell esportiu com a institucional. L'afició, cansada de la inestabilitat i els mals resultats, s'enfronta a mesos que prometen ser complicats. Al camp, els números reflecteixen una dinàmica preocupant; fora d'ell, la tensió entre els aficionats i la directiva no deixa de créixer.

Rubén Baraja, que va arribar com un salvador fa dues temporades veient com la seva posició com a entrenador trontolla. El València ha registrat el seu pitjor inici de LaLiga en tota la seva història, superant fins i tot la nefasta campanya que va portar el club al descens el 1986. En els primers 14 partits, l'equip amb prou feines ha aconseguit 10 punts de 42 possibles, amb només dues victòries, quatre empats i vuit derrotes. Actualment, ocupa la penúltima posició a la taula, i la recent derrota a casa contra el Rayo Vallecano ha encès totes les alarmes.

| VCF

Després d'aquesta ensopegada, els càntics de "Pipo vés-te'n ja" van ressonar amb força a Mestalla. Tot i les crítiques, la directiva va decidir donar-li un marge de tres partits més per intentar revertir la situació. No obstant això, segons les últimes informacions, si el València no guanya el Valladolid aquest divendres, Baraja podria ser destituït immediatament; Héctor Gómez comentava aquesta possibilitat al seu programa Tribuna VCF. Aquest període inclou enfrontaments crucials contra rivals directes com l'Espanyol i l'Alabès, a més dels val·lisoletans, equips que també lluiten per evitar el descens.

La continuïtat de Baraja no només depèn dels resultats. El seu contracte, renovat aquest estiu, té una clàusula que li assegura un salari de set milions d'euros per a les dues temporades que ve. Això complica el seu acomiadament des del punt de vista econòmic, però sembla que Peter Lim està disposat a assumir-ne el cost si els mals resultats persisteixen.

| @valenciacf, XCatalunya

Quique Sánchez Flores, la solució

En cas que es concreti la destitució, la directiva ja tindria un pla B. Quique Sánchez Flores, una figura amb història al club, seria el candidat elegit per liderar el València en aquest moment crític. Sánchez Flores té un vincle especial amb el club, tant com a jugador durant una dècada, de 1984 a 1994, com a entrenador entre 2005 i 2007. En aquesta última etapa, va aconseguir classificar l'equip per a la Champions League i va arribar als quarts de final del torneig.

El tècnic madrileny, que està sense equip des que va finalitzar el contracte amb el Sevilla al juny, seria l'aposta per tornar al València la competitivitat. La seva experiència en gestionar situacions complicades i el seu coneixement profund de l'entorn valencianista el converteixen en una opció atractiva. A més, el seu retorn podria servir com un gest cap a l'afició, que majoritàriament guarda bons records de la seva etapa anterior.

Altres clubs de LaLiga han demostrat que un canvi a la banqueta pot ser el revulsiu necessari. Equips com Las Palmas, que estaven en zona de descens, han sortit del pou després de modificar el cos tècnic. En el cas del València, sembla que l'única manera d'evitar un desastre històric passa per prendre mesures dràstiques. Encara que això sí, ara totes les mirades a l'entorn del València estan fixades a tornar del José Zorrilla divendres que ve amb els tres punts a la butxaca.