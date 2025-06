Anunci urgent de l'Espanyol: Fitxatge sorpresa a la porteria

El fitxatge de Joan Garcia pel FC Barcelona ha agafat el RCD Espanyol desprevingut, que ha hagut de fer moviments urgents a la porteria. Se'n va el seu porter i l'equip tècnic ha hagut d'analitzar el mercat per cobrir aquesta posició tan delicada. Després d'uns dies de cerca, ja han trobat el substitut del de Sallent

El nou porter blanc-i-blau va jugar amb el CD Leganés durant la temporada 2024/2025. Els pepiners van lluitar fins al final de la temporada, però no van aconseguir mantenir la categoria. Davant d'aquest escenari, ha estat fàcil que Marko Dmitrović hagi decidit deixar Butarque i hagi triat Cornellà com la seva nova ciutat on viurà

| Canva

Així ho ha fet oficial el mateix perfil de Twitter del RCD Espanyol. Li dona la benvinguda i espera que sigui el seu porter durant molts més anys. Firma per tres temporades. Té nacionalitat sèrbia, 33 anys i un valor de mercat de 800.000 euros segons Transfermarkt.

Finalitzava contracte amb el CD Leganés el 30 de juny de 2025, de manera que el RCD Espanyol l'incorpora gratis després de finalitzar el vincle amb el club madrileny. Això vol dir que els blanc-i-blaus no gasten, per ara, els diners que el Barça ha pagat per Joan Garcia.

L'RCD Espanyol surt perdent

Joan Garcia Pons, nascut a Sallent el 2001, va iniciar la seva carrera com a porter després de passar per petits clubs catalans (Sallent, Manresa, Damm) fins arribar al planter de l'Espanyol el 2016. Després de debutar amb el filial el setembre de 2019, va tenir la seva primera aparició amb el primer equip el desembre de 2021, en un partit de Copa del Rei, convertint-se en relleu de Pacheco i Olazábal

Durant la temporada 2023‑24, Garcia es va consolidar com a porter titular de l'Espanyol a Segona, jugant 21 partits i mantenint 12 porteries a zero, cosa que va ser clau per aconseguir l'ascens a Primera. El club va reconèixer la seva importància renovant-lo fins al 2028 i elogiant-lo com a “jugador masculí de la temporada”

| RCDE

En la temporada 2024‑25 va fer un salt de nivell a LaLiga: va disputar tots els partits, va ser el porter amb més aturades de la competició (146), va guanyar consecutivament el guardó “Millor aturada del mes” al febrer i març, i va signar actuacions decisives com davant el Real Madrid on va ser nomenat home del partit

El seu rendiment va cridar l'atenció de grans clubs europeus —juntament amb l'Arsenal, Tottenham, Manchester United, Real Madrid…— però finalment va ser el Barça qui va pagar els seus 25 M€ de clàusula el juny de 2025 i li va signar per sis temporades. Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat coincideix amb aquesta xifra