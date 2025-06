Josep Pedrerol esclata contra diversos jugadors del Reial Madrid: 'Cal...'

per Pol Nadal

El Real Madrid ha iniciat la pretemporada sota un clima de màxima exigència. L'arribada d'un nou entrenador sempre és motiu d'esperança i renovació, però no tots els reptes se solucionen amb el simple canvi de tècnic. És per això que l'afició blanca observa amb lupa cada gest i cada declaració a la recerca de senyals d'una transformació real.

L'ombra del passat pesa, i les expectatives no podrien ser més altes per a una plantilla que ve d'una temporada amb moltes llums, però també amb ombres que no acaben de dissipar-se.

Josep Pedrerol critica amb molta duresa el vestidor

En la seva intervenció més recent a El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol ha estat taxatiu. El periodista no ha centrat les seves crítiques a la banqueta ni a Xabi Alonso, el nou tècnic, sinó en l'actitud d'alguns jugadors del primer equip. Segons Pedrerol, l'herència de Carlo Ancelotti continua pesant en la dinàmica del vestidor:

| Canva

"No ha millorat el que esperàvem. A Xabi Alonso no se li critica res. Es critiquen els jugadors que continuen treballant igual que abans, és a dir, res. Es critica que Vinicius continuï de vacances"

La sensació, segons el presentador, és que el grup continua instal·lat en la comoditat i que hi ha futbolistes que no han fet el pas endavant necessari. El focus mediàtic, tradicionalment, sol apuntar a l'entrenador, però en aquesta ocasió Pedrerol trasllada tota la pressió sobre la plantilla. L'exigència és màxima: disciplina i professionalitat des del primer minut.

Mercat de fitxatges obert i possibles sortides

Un altre dels temes candents és el mercat de fitxatges, obert fins al 30 d'agost. En paraules de Pedrerol: "El mercat és obert. No tot és molt bo, però alguns mireu el que sigui. Mercat 30 d'agost. Ven-lo, ven-lo". L'advertiment no pot ser més clar: cap jugador té el lloc assegurat i, si el rendiment no està a l'alçada, la direcció esportiva ha de prendre decisions dràstiques.

| Canva

La referència a Vinicius i a altres futbolistes assenyalats per "continuar de vacances" no és casual. El Real Madrid es troba en un moment clau per renovar energies i evitar que es repeteixi la sensació de conformisme que va marcar el final del cicle anterior. El missatge és directe per a la cúpula: si cal vendre algun nom important, s'ha de fer sense dubtes.

La postura de Xabi Alonso: diplomàcia i pressió

L'aterratge de Xabi Alonso a la banqueta blanca ha despertat il·lusió, però també implica una pressió afegida. Segons Pedrerol, el tècnic ha optat per una estratègia de perfil baix en les seves primeres declaracions:

"Segur que Xabi Alonso avui ha hagut d'utilitzar la llengua de fusta que deia Caparrós: dir el que convé i no dir el que pensa, perquè si digués el que pensa jo crec que Florentino ha de vendre quatre estrelles"

Això suggereix que la situació interna podria ser més delicada del que sembla. El mateix Pedrerol deixa caure la idea que el vestidor necessita un cop d'efecte i que la meritocràcia s'ha d'imposar per sobre dels noms. Xabi Alonso, tot i el seu caràcter serè i calculador, té el repte de transformar un grup que, per a molts, ha viscut massa còmode sota el paraigua de l'èxit recent.

Expectatives de cara a la temporada

Amb la pretemporada en marxa i el mercat obert, el Real Madrid afronta setmanes decisives. La pressió no només és mediàtica, sinó també interna, amb veus autoritzades com la de Pedrerol assenyalant la necessitat de canvis urgents. El club s'enfronta a la cruïlla d'apostar per la continuïtat d'algunes figures o buscar una revolució que retorni la competitivitat i l'ambició al vestidor.

L'afició espera moviments, i la direcció esportiva té el deure de respondre. Les pròximes setmanes seran clau per definir si aquest nou projecte pot tornar el Madrid al més alt o si l'equip necessita una reestructuració més profunda. La consigna de Pedrerol ressona com a advertiment i desafiament: cal pintar la cara als que continuen de vacances, i si cal vendre, el club ha d'actuar sense por.