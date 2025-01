Catalanofòbia del President del Rayo Vallecano contra Míchel

La visita del Girona a Vallecas va acabar amb un amarg 2-1 en contra dels catalans, en un encontre marcat per la polèmica. L'entrenador del Girona, Míchel, tornava a la seva 'casa', ja que al Rayo Vallecano és llegenda i manté un vincle emocional molt fort. No obstant això, la festa del retrobament es va torçar en els últims minuts a causa de les contínues pèrdues de temps per part del conjunt madrileny, personificades en el seu porter Augusto Batalla.

Al terme del partit, el tècnic gironí no va amagar la seva frustració i va expressar amb claredat que les maniobres per detenir el joc no provenien ni dels futbolistes ni del cos tècnic del Rayo. De fet, va elogiar l'agressivitat i la intensitat dels jugadors franjirrojos, assegurant que se sentia “representat” per un estil que ell mateix lloa.

| XCatalunya

En la seva opinió, la directiva del club rayista va ser la que va impulsar aquesta estratègia de parar el joc i, per tant, va considerar que Batalla va acabar sent la víctima d'unes ordres que, suposadament, venien “de més amunt”.

Resposta del president

La situació es va tornar encara més tensa quan Raúl Martín Presa, president del Rayo Vallecano, va respondre a les acusacions de Míchel. Lluny de buscar un to conciliador, Presa va semblar desmentir de forma sarcàstica les paraules del tècnic del Girona.

Va sostenir que no hi va haver pèrdua de temps per part de Batalla i, com a colofó, va deixar anar una frase que ha generat gran indignació en alguns cercles: “Ho ha dit en català o en espanyol?”. Aquest interrogant va ser interpretat per molts com un intent de menysprear l'esforç de Míchel amb Catalunya, evidenciant tints de catalanofòbia.

Discrepàncies amb l'entrenador

El gest del màxim mandatari franjirroig contrasta amb les declaracions prèvies d'Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, qui es va deslligar de qualsevol polèmica sobre el temps perdut. Va afirmar que, si algú fingia o alentia el joc, aquest jugador havia de ser responsable de les seves pròpies accions, al·ludint d'aquesta manera que ni ell mateix ni la directiva estaven involucrats en ordres per interrompre el ritme del partit.

| Girona FC, XCatalunya

Polèmica xenòfoba

Les declaracions de Raúl Martín Presa suposen, una vegada més, un atac contra Catalunya i contra el català. L'entrenador de Vallecas ha decidit aprendre la llengua del país on treballa i des del seu primer dia va demanar als periodistes que li formulessin les preguntes en català. El president, amb el seu comentari sobre l'idioma, demostra de nou l'odi que es destil·la en contra del nostre país.