Enèsim gir per a un futbolista amb passat a Primera: Ara el vol el Córdoba CF

El futur de Carlos Dotor sembla donar un nou gir quan amb prou feines s'ha complert la meitat de la temporada. El migcampista madrileny, de 23 anys, travessa un moment delicat al Real Oviedo, on amb prou feines ha comptat per a Javi Calleja. L'entrenador no va sol·licitar la seva arribada, i aquesta falta de sintonia s'està veient reflectida en les escasses oportunitats que està rebent. Davant aquest panorama, i tal com asseguren alguns mitjans, el RC Celta, club al qual pertany el jugador, es planteja trencar la cessió amb el conjunt ovetenc per buscar-li un nou destí on pugui sumar els minuts que no ha obtingut al Carlos Tartiere. I els carbayons també veurien amb bons ulls aquesta rescissió.

Carlos Dotor va arribar al Real Oviedo l'estiu passat amb l'esperança de gaudir de continuïtat, ja que al RC Celta, sota les ordres de Claudio Giráldez, tampoc tenia garantida la titularitat. No obstant això, la realitat és que ha participat en tan sols 6 partits de Segona divisió (190 minuts), sense gols ni assistències, i no ha estat titular des de finals d'agost davant el Castelló. Per a una cessió que teòricament havia de propulsar la seva progressió, el balanç esportiu ha resultat molt decebedor.

El canterà del Real Madrid, que en la 2023/24 va disputar 17 encontres de LaLiga i 2 de Copa del Rei amb la samarreta del Celta (per a un total de 703 minuts en la competició de lliga i 180 en la copera), no ha trobat el seu lloc en l'equip asturià. És un fet que no ha aconseguit guanyar-se la confiança plena del tècnic carbayón.

Contracte i situació contractual

Dotor, que complirà contracte amb el Celta el 2027 (després del seu pas pel Real Madrid Castilla, el Celta el va incorporar el 20 de juliol de 2023 per al voltant de 700.000 euros més variables), va ser cedit al Real Oviedo el 21 de juliol de 2024. Segons les bases de la cessió, hauria de continuar en el conjunt asturià fins al juny de 2025; no obstant això, la falta de protagonisme ha portat la directiva celeste a plantejar-se seriosament la ruptura anticipada de l'acord, amb la intenció de reubicar el futbolista en un altre club on sí disposi de minuts.

| Real Oviedo

Fins fa poc, el Racing de Santander i l'Albacete eren els principals candidats a fer-se amb els seus serveis en el mercat d'hivern, però en els últims dies ha emergit un interès ferm del Córdoba CF, segons ha avançat Canal Sur Radio. L'entitat blanc-i-verda veu en Dotor un reforç preferent per al seu centre del camp de cara a la segona part de la temporada, i l'operació podria desbloquejar-se si el Celta i l'Oviedo arriben a un acord per anul·lar la cessió vigent.

El Celta valora que el madrileny disputi el major nombre de minuts possible, amb vistes a recuperar-lo el pròxim estiu i, si la seva progressió convenç, integrar-lo en la primera plantilla de cara a la següent campanya.