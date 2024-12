2 objectius per al Girona a l'hivern: Míchel ja s'ha decidit per un nom

per Sergi Guillén

La història del Girona FC, caracteritzada pel seu creixement constant en el futbol espanyol, sempre ha estat marcada per la necessitat d'evolucionar. Des de les seves primeres passes en categories inferiors fins a arribar a l'elit de LaLiga, el club català ha demostrat una gran capacitat per adaptar-se als reptes.

Ara, quan s'acosta el nou any 2025 i amb ell la finestra de fitxatges, la direcció esportiva es mostra activa en el mercat amb l'objectiu de reforçar dues posicions essencials. Un davanter que aporti frescor al front d'atac i un migcampista creatiu capaç de desencallar partits complicats.

Els reforços necessaris

La victòria recent contra el Real Valladolid va servir perquè els davanters gironins recuperessin la confiança, especialment Abel Ruiz i Danjuma, que van trencar la seva sequera golejadora. No obstant això, la lesió de Bojan Miovski, que apunta a no reaparèixer fins al febrer, i la veterania de Stuani, són factors que han impulsat la recerca activa d'un davanter. Amb possibilitats d'encaixar immediatament en l'estil de joc de Míchel.

Més enllà de la davantera, la segona gran operació que valora el Girona en aquest mercat d'hivern és la incorporació d'un migcampista creatiu. L'objectiu és clar: trobar un jugador capaç d'aportar frescor al mig del camp i oferir alternatives quan l'equip s'enfronta a defenses tancades o rivals d'exigència. Fins ara, futbolistes com Van de Beek, Iván Martín o el mateix Misehouy han estat utilitzats en aquest rol.

Però Míchel considera que falta un perfil més desequilibrant i determinant en l'elaboració de joc. Algunes fonts, com Diario Marca, assenyalen que el club està "estudiant diferents opcions" per a la medul·lar. Fins i tot ha sorgit el nom d'Eric García, un habitual del FC Barcelona que pot actuar com a central o pivot defensiu.

Si bé el seu perfil no és el d'un mitjapunta creatiu que generi passades filtrades o acceleri el ritme de l'encontre en zones compromeses. Aquest detall augmenta l'expectació al voltant de la identitat del migcampista que podria arribar al gener, ja que el tècnic madrileny prioritza un perfil ofensiu amb capacitat per revolucionar els partits.

Atent a la pedrera

D'altra banda, Míchel no vol desequilibrar la plantilla. És conscient que el Girona disposa d'una bona base, i no desitja apostar per fitxatges que no s'adaptin al projecte. La Youth League i les competicions de categories inferiors també mostren que el club compta amb joves promeses.

Però l'exigència de LaLiga EA Sports demana un futbolista contrastat per donar aquest plus a l'equip en compromisos de màxim nivell. A l'horitzó, el Girona manté vives les seves esperances de consolidar-se a la zona mitjana-alta de la taula. El seu estil de joc, caracteritzat per la valentia en la pressió i la ràpida transició a l'atac, ha cridat l'atenció a tota Espanya i fora de les seves fronteres.

No obstant això, el desafiament continua sent la regularitat al llarg de la campanya. Les distraccions defensives i la falta de gol en determinades fases han llastat les ambicions d'un conjunt que ja ha mostrat un rendiment prometedor.

El mercat d'hivern es presenta, doncs, com una oportunitat idònia per polir totes aquestes mancances sense trencar l'harmonia que s'ha gestat al vestidor català. La direcció esportiva, liderada per personal amb experiència en la captació i el desenvolupament de talents, es troba immersa en negociacions que aviat podrien concretar-se.

Així doncs, si aconsegueixen trobar el davanter i el migcampista adequats, el Girona pot encarar la segona meitat de la temporada amb renovades esperances de continuar escalant posicions a LaLiga.