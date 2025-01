De la MLS a la UD Las Palmas... encara que el Fenerbahçe també el vol

El mercat d'hivern es presenta decisiu per a la UD Las Palmas, que afronta les pròximes setmanes amb la ferma intenció de reforçar un planter molt exigit a LaLiga EA Sports. Després de la dolorosa eliminació copera davant l'Elche, el conjunt de Diego Martínez se centra a trobar solucions de qualitat. En aquest context, Kai Wagner irromp amb força com a possible fitxatge, tal com ha informat el reputat periodista Florian Plettenberg. El lateral esquerre alemany, de 27 anys, és un dels grans noms propis de la Major League Soccer (MLS) i ja són diversos els clubs europeus que pretenen la seva incorporació immediata.

Wagner milita al Philadelphia Union des de febrer de 2019, quan va arribar procedent del Würzburger Kickers per uns 275.000 euros, segons dades oficials. El seu valor de mercat actual se situa al voltant dels 5 milions d'euros, assolit després de la seva última renovació l'11 de gener de 2024, que va prolongar el seu contracte fins al 31 de desembre de 2026, amb opció d'un any més. El defensa, nascut a Geislingen an der Steige (Alemanya), mesura 1,82 m i es desenvolupa també en posició d'interior esquerre, destacant per la seva fortalesa física i precisió en la passada.

En la temporada 2024, Wagner ha tingut uns registres excepcionals, participant en 45 encontres oficials —34 de la MLS, 7 de la Leagues Cup i 4 de la CONCACAF Champions Cup—. Els seus números inclouen 1 gol, 12 assistències i 11 amonestacions. A més, ha brillat especialment en la faceta de passades clau, ja que ha signat ni més ni menys que 101, segon millor registre a la MLS, només superat per l'argentí Luciano Acosta (108), líder d'aquesta estadística en la competició. Tals xifres evidencien el seu rol fonamental en l'esquema del Philadelphia, on aporta sortida de pilota, profunditat per banda i perill en l'últim terç.

Un historial forjat a Alemanya

L'historial de fitxatges de Kai Wagner revela un llarg recorregut per la piràmide del futbol germànic abans de fer el salt als Estats Units. El defensor va passar pel FC Augsburg U19, el SSV Ulm i el Schalke 04 II, fins a arribar al Würzburger Kickers en la 2017/18. El seu protagonisme a la 3. Liga alemanya va cridar l'atenció del Philadelphia, que va apostar fort per ell el 2019, encertant de ple en la jugada. Des de llavors, la seva progressió a la MLS ha estat meteòrica, convertint-lo en un dels laterals més cotitzats del campionat.

| MLS

Las Palmas, a la caça… amb el Fenerbahçe a l'aguait

Segons informacions del periodista Florian Plettenberg (Plettigoal), el Parma italià s'havia interessat en fer-se amb els serveis de Wagner, però s'ha retirat de la pugna. Aquesta retirada podria beneficiar la UD Las Palmas, que, necessitada d'un lateral amb projecció ofensiva i experiència, hauria iniciat converses amb el Philadelphia Union. El principal escull per al conjunt canari resideix en l'interès d'un Fenerbahçe en plena reestructuració sota la direcció de José Mourinho, i que compta amb majors recursos econòmics per seduir el futbolista.

Encara que el contracte del germànic s'estén fins a finals de 2026, el desig de tornar a Europa podria inclinar la balança a favor d'un traspàs hivernal. La seva valoració de 5 milions d'euros és significativa per a un club com Las Palmas, però la necessitat de Diego Martínez per injectar competència i qualitat al lateral esquerre podria justificar la inversió. Per la seva banda, Philadelphia preferiria aprofitar la conjuntura per obtenir un rèdit econòmic per un dels seus estendards.