Míchel vol el retorn d'un vell conegut al Girona

El Girona viu un moment d'ambició en el projecte esportiu. La classificació a LaLiga convida a somiar en gran, amb la possibilitat d'assolir competicions europees a l'horitzó. El club, per la seva banda, treballa diàriament per reforçar l'equip i afrontar els reptes de futur amb garanties.

La recent temporada va deixar diversos protagonistes inoblidables a Montilivi. Un d'ells va ser un jove lateral brasiler, cedit durant el curs passat, que va tenir un paper destacat en els esquemes de Míchel. Ara, després d'un pas fugaç per una altra lliga europea, el seu nom torna a sonar amb força als despatxos catalans.

El jugador que podria tornar

Parlem de Yan Couto, futbolista que aquest estiu va decidir emprendre una aventura al Borussia Dortmund, buscant un salt en la seva carrera. L'aposta, però, no ha sortit com s'esperava: amb escasses oportunitats i una reducció molt dràstica de minuts, el lateral dret no ha aconseguit assentar-se al Signal Iduna Park. Diversos partits com a suplent i petites lesions han limitat la seva progressió, generant dubtes sobre la seva continuïtat a la Bundesliga.

Conscients de la situació, a Girona estan molt pendents de l'evolució del brasiler. L'afició el recorda amb afecte per la seva velocitat, desbordament i aportació ofensiva, trets que van encaixar perfectament amb la filosofia de Míchel. La temporada passada, Couto va ser decisiu en trams importants, demostrant que la seva joventut no era un impediment per rendir al màxim nivell.

El cos tècnic gironí considera que el seu retorn seria un valor afegit. A més, la possibilitat de competir a Europa la pròxima campanya obliga el Girona a pensar en reforçar la plantilla amb futbolistes de qualitat contrastada. En cas que el Dortmund segueixi sense donar-li molt protagonisme, l'equació és senzilla: una cessió amb opció de compra podria ser l'acord ideal per a totes les parts.

El Borussia Dortmund, per la seva banda, no descarta buscar una sortida a mode de préstec que permeti al seu jugador guanyar experiència. La Bundesliga és un escenari exigent, i si el futbolista no entra en els plans immediats de l'equip, un retrobament amb el seu antic club podria resultar beneficiós. D'aquesta manera, Couto disposaria de minuts i confiança, mentre els alemanys conserven la propietat d'una promesa amb futur.

Un dels jugadors preferits de Míchel

Míchel, en diverses compareixences, no ha amagat el seu agrat per perfils joves i amb gana d'èxit. La intenció és mantenir el mateix estil de joc que ha donat bons resultats: ofensiu, ràpid i amb laterals de vocació atacant. El brasiler, per tant, s'ajusta a la perfecció a aquests requisits, i la seva adaptació seria ràpida, ja que coneix la ciutat i el vestidor.

Per al Girona, fitxar un jugador com Couto es presenta com una de les operacions més atractives de cara al pròxim mercat. El seu retorn suposaria un reforç de luxe, sense oblidar que el projecte gironí està cada cop més assentat a l'elit. Falta saber si el Dortmund accedirà a negociar i, sobretot, si en l'equació no entra algun altre club europeu que vulgui fer-se amb els serveis del prometedor defensor.

Així doncs, el culebró del lateral brasiler promet allargar-se algunes setmanes més. Els seguidors del Girona somien amb repetir la història recent i veure Yan Couto cavalcant per la banda de Montilivi, captivant amb el seu joc vertical i sent una arma decisiva. De moment, caldrà esperar per veure quin és el desenllaç d'un possible retorn que il·lusiona més d'un a terres catalanes.