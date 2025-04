Míchel ho té clar: El jugador que se n'anirà del Girona a final de temporada

El Girona viu una temporada atípica, on la brillantor inicial ha donat pas a l'exigència de mantenir-se entre els millors. Míchel ho sap: per seguir competint al màxim nivell, necessita tant estabilitat com talent. Però hi ha una peça clau en la seva plantilla que sembla tenir els dies comptats a Montilivi.

Malgrat la il·lusió amb què es començava la present campanya, el Girona s'enfronta ara al repte de no perdre l'estela del projecte construït fins ara. Està sent una temporada una mica irregular, sense un rumb fix, però amb llampades puntuals de talent pur. Amb tot, la salvació no està ni tan sols garantida i els catalans miren tant cap amunt, llocs europeus, com cap avall.

| Real Madrid

I, en paral·lel, des dels despatxos de Montilivi ja comencen a establir la fulla de ruta del pròxim estiu. La fuga de talents que es va produir el 2024 podria repetir-se, encara que en menor mesura, el 2025 i Quique Cárcel ha d'estar preparat per actuar. En concret, hi ha un futbolista, Miguel Gutiérrez, al qual ja es dona pràcticament per perdut.

El lateral madrileny, canterà del Real Madrid, ha estat una de les revelacions més destacades de l'equip aquesta temporada, prolongant el seu bon fer del curs passat. La seva polivalència l'ha portat a jugar com a lateral, interior i fins i tot migcampista, convertint-se en un comodí tàctic per a Míchel. Però el seu excel·lent rendiment ha despertat l'interès de grans clubs europeus… i, sobretot, del Real Madrid.

Les xifres l'avalen

Les xifres recolzen la seva importància. Amb 2 gols i 6 participacions de gol en 32 partits oficials, Miguel Gutiérrez és actualment el segon defensa amb més intervencions ofensives de tota LaLiga, igualat amb Jules Koundé, entre altres. En concret, ha participat directament en 5 gols en el campionat de lliga, sumant 1 gol i 4 assistències, cosa que el col·loca en un lloc privilegiat en el rànquing de laterals més decisius del torneig.

| Twitter

Quant a minuts disputats, acumula 2.703 minuts entre LaLiga, Champions League i Copa del Rei, cosa que demostra la seva regularitat i resistència física. Ha estat titular en pràcticament tots els partits clau, cosa que reflecteix la plena confiança del seu entrenador.

Una operació marcada pel Real Madrid

El futur del lateral sembla cada cop més lluny de Catalunya. I no és casualitat. El Real Madrid manté una opció preferencial sobre Miguel Gutiérrez des que el va traspassar al Girona, amb una clàusula que puja un milió d'euros per temporada. Aquest estiu, la xifra quedaria en tan sols 9 milions d'euros, una ganga tenint en compte el seu rendiment i projecció.

El conjunt blanc té a Fran García i a Ferland Mendy com a laterals esquerres, però no descarta reforçar-se amb Gutiérrez per la seva capacitat d'adaptació tàctica, joventut i creixement exponencial. Segons informa AS, encara no hi ha hagut contactes oficials, però el seu nom és sobre la taula.

El Girona, conscient de l'acord signat, no tindria capacitat de reacció en cas que el Real Madrid decidís repescar-lo. La clàusula és aquí, i per molt determinant que hagi estat aquesta temporada, el club català haurà d'acceptar la seva sortida. La direcció esportiva ja treballa en alternatives, però reemplaçar un jugador amb aquest nivell de protagonisme no serà fàcil.

A això s'afegeix l'interès d'altres clubs europeus, especialment de la Bundesliga, que veuen en Miguel una oportunitat de mercat. No obstant això, el Real Madrid continua tenint la paella pel mànec gràcies a aquesta opció preferencial, cosa que converteix el lateral en un retorn més que plausible al Bernabéu.