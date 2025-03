Oficial: El temps de baixa de Dani Olmo

Dani Olmo va ser protagonista davant Osasuna, però no pels motius que ell hauria desitjat. En un calendari saturat de partits i amb una plantilla exigida al límit després de l'aturada internacional, el Barça es jugava molt en un duel ajornat que va generar polèmica fins i tot abans de disputar-se. Finalment es va endur els tres punts amb comoditat (3-0), però el cost pot haver estat massa alt.

El partit contra Osasuna, corresponent a la jornada ajornada després de la mort del Doctor Carles Miñarro, va arribar just després de l'aturada de seleccions. Molts jugadors culers van tornar amb càrregues físiques, i un d'ells va ser Dani Olmo. L'egarenc va jugar 84 minuts amb Espanya davant els Països Baixos el passat diumenge, i només quatre dies després va ser titular a Montjuïc.

La seva participació va ser intensa des de l'inici i va arribar a marcar el segon gol del Barça gràcies a un penal que ell mateix va provocar. No obstant això, la seva alegria va ser efímera. Al minut 27, Olmo es va tirar a terra amb gestos de dolor i va ser substituït de seguida. La lesió va encendre totes les alarmes, no només per l'inesperat, sinó també per l'historial recent del futbolista.

Un nou problema muscular i mínim dues setmanes de baixa

Aquest divendres, el club ha confirmat que Dani Olmo pateix una sobrecàrrega a l'adductor. Segons va explicar Hansi Flick en roda de premsa, s'estima un temps de baixa d'entre dues i tres setmanes, encara que tot dependrà de l'evolució. Això suposa que el jugador queda descartat per al partit de tornada de semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid (dimecres 2 d'abril) i tampoc podrà jugar l'anada de quarts de final de la Champions League davant el Borussia Dortmund, prevista per al 9 d'abril.

Evidentment, tampoc estarà diumenge en la visita del Girona i complicada es preveu la seva presència en el compromís de lliga del pròxim cap de setmana davant el Real Betis. El gran objectiu del cos tècnic és que pugui estar disponible per a la tornada a Alemanya el 15 d'abril, a l'imponent Signal Iduna Park. Serà una cursa contra el temps per recuperar un dels homes més talentosos de la plantilla, l'absència del qual pot canviar completament el pla de partit.

Un historial preocupant de lesions aquesta temporada

La d'aquest dijous no ha estat la primera vegada que Dani Olmo cau lesionat des que va arribar al FC Barcelona. De fet, aquesta és ja la seva tercera lesió muscular en la temporada 2024/25. L'anterior va ser més greu i el va mantenir fora dels terrenys de joc durant 32 dies, entre setembre i octubre de 2024. En total, s'ha perdut ja 13 partits oficials per problemes físics, una xifra que preocupa al cos tècnic, tenint en compte l'exigent calendari que s'acosta.

Olmo, que va començar el curs a gran nivell, ha vist frenada la seva progressió per aquests problemes físics. En un sistema on Flick aposta per la mobilitat ofensiva i la pressió després de pèrdua, el seu rol com a mitjapunta és essencial, ja que ofereix visió, últim pas i arribada des de segona línia.

Les imatges del tècnic alemany durant el partit no van deixar lloc a dubtes: Hansi Flick estava visiblement molest amb la situació. Després del partit, va declarar que era “un risc innecessari haver jugat tants partits en tan poc temps”. Les crítiques també apunten a la planificació del calendari, que ha obligat el Barça a jugar en condicions poc òptimes. L'afició, conscient del desgast acumulat, ja havia manifestat el seu descontentament abans del xoc.