El volen equips grans: Perill per al Celta amb un jugador

El Celta de Vigo viu un moment dolç en la seva temporada. Després d'un inici irregular, l'equip celeste ha trobat l'estabilitat que tant buscava, encadenant una ratxa positiva que li permet mirar cap amunt en la classificació. En les últimes setmanes, la plantilla ha recuperat sensacions i, el que és més important, ha consolidat una identitat que semblava perduda. No obstant això, aquesta bona dinàmica ha portat amb si un efecte col·lateral: l'interès de grans equips europeus per una de les seves joves perles.

Des de principis de febrer, el Celta ha demostrat una notable solidesa competitiva. Després d'una dolorosa derrota davant el València, el conjunt gallec va reaccionar amb personalitat: va vèncer el Betis en un agònic final, va empatar en dues places exigents com el Metropolitano i Montilivi, i va sumar tres victòries consecutives davant Osasuna, Leganés i Valladolid. Són sis partits sense conèixer la derrota que no només han elevat la moral de la plantilla, sinó que també han encès les alarmes en diversos despatxos europeus.

| Celta de Vigo

Un dels responsables d'aquesta millora està al centre del camp. I tot i que el seu nom encara no ressona al nivell dels grans cracks del campionat, el seu rendiment el situa com un dels migcampistes més prometedors del futbol espanyol. És Hugo Sotelo.

Hugo Sotelo, la joia d'A Madroa

Hugo Sotelo, format en les categories inferiors del Celta, ha explotat definitivament aquesta temporada. Amb només 21 anys, el migcampista s'ha convertit en una peça indispensable en l'esquema de Giráldez. Acumula ja 22 partits i 1.303 minuts en la present campanya, consolidant-se com el timó de l'equip.

No és nou en l'elit: va debutar en la temporada 2020/21, però no va ser fins ara quan ha fet el pas definitiu. La seva capacitat per distribuir el joc, llegir el ritme del partit i aportar equilibri ha estat fonamental perquè l'equip funcioni en la medul·lar.

A més, les seves xifres en categories inferiors ja anticipaven un talent especial. En el Celta sub-19 va arribar a marcar 11 gols en 20 partits, xifres poc comunes per a un migcampista. Aquests registres van cridar l'atenció del cos tècnic, que li va donar l'oportunitat de debutar amb el primer equip davant el FC Barcelona.

Estadístiques que el situen en el radar europeu

Més enllà de la seva participació regular, hi ha una estadística que situa Sotelo entre els jugadors més destacats del continent. El migcampista del Celta és, actualment, el futbolista que més passades completades realitza amb èxit en l'últim terç del camp en les cinc grans lligues europees. La seva mitjana de 8,58 passades per partit en aquesta zona clau el col·loca per sobre de talents com Zaire-Emery (PSG) o Gavi (FC Barcelona).

Aquesta dada no és casualitat. Sotelo té una visió privilegiada del joc ofensiu i s'atreveix a trencar línies amb passades que generen ocasions de gol. És precisament aquesta capacitat la que ha despertat l'interès de grans clubs europeus, que ja monitoritzen la seva evolució amb vistes al mercat d'estiu. Així ho assegura Estadio Deportivo.

Canvi d'agència i clàusula, dos factors clau

Un altre element que alimenta els rumors és el seu recent canvi de representació. Hugo Sotelo ha passat a estar sota la tutela de Lian Sports, una agència amb forts vincles en el futbol internacional i que ha estat clau en operacions milionàries d'altres jugadors joves.

Encara que el migcampista té contracte amb el Celta fins al 2028 i el seu valor de mercat ronda els 5 milions d'euros, la presència d'aquesta nova agència en el seu entorn fa pensar que una sortida a l'estiu no és descartable. Tot dependrà de si el club gallec és capaç de blindar-lo encara més o si alguna oferta important acaba per convèncer totes les parts.