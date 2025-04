Míchel lo tiene claro: El jugador que se irá del Girona a final de temporada

El Girona vive una temporada atípica, donde el brillo inicial ha dado paso a la exigencia de mantenerse entre los mejores. Míchel lo sabe: para seguir compitiendo al máximo nivel, necesita tanto estabilidad como talento. Pero hay una pieza clave en su plantilla que parece tener los días contados en Montilivi.

A pesar de la ilusión con la que se comenzaba la presente campaña, el Girona se enfrenta ahora al reto de no perder de la estela del proyecto construido hasta ahora. Está siendo una temporada algo irregular, sin un rumbo fijo, pero con destellos puntuales de talento puro. Con todo, la salvación no está ni siquiera garantizada y los catalanes miran tanto hacia arriba, puestos europeos, como hacia abajo.

Y, en paralelo, desde los despachos de Montilivi ya comienzan a establecer la hoja de ruta del próximo verano. La fuga de talentos que se produjo en 2024 podría repetirse, aunque en menor medida, en 2025 y Quique Cárcel debe estar preparado para actuar. En concreto, hay un futbolista, Miguel Gutiérrez, al que ya se da prácticamente por perdido.

El lateral madrileño, canterano del Real Madrid, ha sido una de las revelaciones más destacadas del equipo esta temporada, prolongando su buen hacer del pasado curso. Su polivalencia le ha llevado a jugar como lateral, interior e incluso mediocentro, convirtiéndose en un comodín táctico para Míchel. Pero su excelente rendimiento ha despertado el interés de grandes clubes europeos… y, sobre todo, del Real Madrid.

Las cifras le avalan

Las cifras respaldan su importancia. Con 2 goles y 6 participaciones de gol en 32 partidos oficiales, Miguel Gutiérrez es actualmente el segundo defensa con más intervenciones ofensivas de toda LaLiga, igualado con Jules Koundé, entre otros. En concreto, ha participado directamente en 5 goles en el campeonato liguero, sumando 1 gol y 4 asistencias, lo que le coloca en un lugar privilegiado en el ranking de laterales más decisivos del torneo.

En cuanto a minutos disputados, acumula 2.703 minutos entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey, lo que demuestra su regularidad y resistencia física. Ha sido titular en prácticamente todos los partidos clave, lo que refleja la plena confianza de su entrenador.

Una operación marcada por el Real Madrid

El futuro del lateral parece cada vez más lejos de Catalunya. Y no es casualidad. El Real Madrid mantiene una opción preferencial sobre Miguel Gutiérrez desde que lo traspasó al Girona, con una cláusula que sube un millón de euros por temporada. Este verano, la cifra quedaría en tan solo 9 millones de euros, una ganga teniendo en cuenta su rendimiento y proyección.

El conjunto blanco tiene a Fran García y a Ferland Mendy como laterales zurdos, pero no descarta reforzarse con Gutiérrez por su capacidad de adaptación táctica, juventud y crecimiento exponencial. Según informa AS, todavía no ha habido contactos oficiales, pero su nombre está sobre la mesa.

El Girona, consciente del acuerdo firmado, no tendría capacidad de reacción en caso de que el Real Madrid decidiera repescarlo. La cláusula está ahí, y por muy determinante que haya sido esta temporada, el club catalán deberá aceptar su salida. La dirección deportiva ya trabaja en alternativas, pero reemplazar a un jugador con este nivel de protagonismo no será fácil.

A esto se suma el interés de otros clubes europeos, especialmente de la Bundesliga, que ven en Miguel una oportunidad de mercado. Sin embargo, el Real Madrid sigue teniendo la sartén por el mango gracias a esa opción preferencial, lo que convierte al lateral en un regreso más que plausible al Bernabéu.