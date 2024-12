Míchel ho sap i té aquests dos problemes al Girona - Liverpool

Dimarts, el Liverpool visitarà Montilivi en un duel corresponent a la sisena jornada de la Champions League. Tots dos equips arriben en situacions molt diferents. El Girona és fora de les places del play-off. La derrota contra l'Sturm Graz ho ha deixat en una situació molt complicada. D'altra banda, el Liverpool és primer a la lligueta amb tots els punts possibles. De fet, és l'únic que ho ha aconseguit. A més, han anotat 12 gols i n'han rebut 1.

Més enllà del seu rendiment en competició europea, els d'Arne Slot també ofereixen un rendiment espectacular a la Premier League. Actualment són líders de la competició amb un partit menys, el qual, si guanyen, es col·locarien amb 7 punts d'avantatge. Són l'equip que ha rebut menys gols i els quarts que més m'han marcat. El Nottingham Forest és l'únic equip que aquesta temporada ha estat capaç de derrotar-lo i ja fa tres mesos.

| Girona FC, XCatalunya

El darrer cap de setmana, el Liverpool tenia un dels partits més especials d'aquesta manera: el derbi de Mersyside al camp de l'Everton. El partit, però, es va haver de suspendre a causa de la situació meteorològica. Així que el Liverpool ha tingut una setmana per descansar. Al principi, Kelleher hauria de ser el porter titular, tot i que Alisson ha tornat avui als entrenaments. El porter irlandès va ser decisiu contra el Reial Madrid.

En defensa, no hi hauria d'haver sorpreses: Robertson – Van Dijk – Joe Gomez – Alexander-Arnold. El central anglès entra per la lesió de Konaté. Enmig del camp, Gravenberch i Mac Allister són insubstituïbles. El principal dubte és si jugarà Szoboszlai o Curtis Jones. Pel que fa a l'atac, Salah serà titular. L'egipci és un dels jugadors amb més bon estat de forma del món. Mostra això és que acumula 15 gols i 12 assistències en 21 partits. Després, entre Darwin, Gakpo i Luis Díaz es repartiran les altres dues posicions. A diferència de Klopp, Slot veu Gakpo com a extrem esquerre, per la qual cosa Luis Díaz està jugant diversos partits com a davanter centre.



Si el Liverpool guanya, tindrà pràcticament assegurada la seva presència dins dels 8 primers. Ara com ara, té 5 punts d'avantatge respecte al 9è classificat, després del partit, en quedaran 6 per jugar. Una de les claus d'aquest Liverpool és que com està sent de contundent a les dues àrees, especialment, a la pròpia. Mostra d'això són els pocs gols que ha encaixat (15 gols i 11 porteries a 0 a 21 partits). És un equip que busca un domini més gran de la pilota i una presència més constant a camp contrari.

Els d'Arne Slot intenten tenir més paciència en l'elaboració del joc, especialment a la base de la jugada. De fet, ara semblen un equip que valora més les possessions llargues, ja que amb Klopp no hi havia tants miraments a l'hora de saltar-se el centre del camp. Pel que fa a l'any passat, són un conjunt que ha pujat a moltes mètriques relacionades amb la possessió de l'esfèric i el control del partit.