Diego Simeone pren una decisió i es fixa en dos laterals per a l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid és un dels equips més en forma de LaLiga, consolidant-se com un candidat seriós al títol. Tot i això, el club no vol confiar-se i ja pensa a reforçar les posicions més febles de cara al mercat hivernal. L'objectiu és mantenir la solidesa a totes les competicions i augmentar les alternatives per a Diego Simeone.

Entre les prioritats del conjunt blanc-i-vermell, destaquen els laterals, i dos noms han pres força les últimes setmanes. Pel costat dret, l'Atlètic està interessat en Juanlu Sánchez, jove promesa del Sevilla FC. Per la banda esquerra, Alejandro Grimaldo, actual estrella del Bayer Leverkusen, emergeix com l'opció preferida per reforçar aquesta banda. Aquesta informació l'ha avançat el mitjà El Gol Digital.

Juanlu, joventut i projecció per a la banda dreta

Juanlu, de 21 anys, ha estat una de les poques notes positives al Sevilla aquesta temporada. Tot i alternar titularitats, el seu rendiment ha cridat l'atenció de l'Atlètic, especialment després de marcar-li un gol diumenge passat. Amb contracte fins al 2026, la clàusula de rescissió, fixada en 20 milions d'euros, converteix el fitxatge en una operació viable.

El lateral dret porta aquesta temporada 14 partits, 2 gols i 3 assistències, números que destaquen en un context complicat per al Sevilla. La seva arribada a l'Atlètic permetria competir amb Nahuel Molina i Marcos Llorente, aportant frescor i una opció més dinàmica per a la banda dreta.

| RFEF

Alejandro Grimaldo, qualitat i experiència des d'Alemanya

Al lateral esquerre, l'Atlètic té Alejandro Grimaldo com a objectiu prioritari. L'exjugador del Benfica i actual figura del Bayer Leverkusen està tenint una temporada estel·lar a la Bundesliga. Amb 3 gols i 7 assistències a 22 partits, ha demostrat ser un dels millors laterals ofensius d'Europa.

El contracte de Grimaldo amb el Bayer Leverkusen s'estén fins al 2027, però a Alemanya ja especulen que aquesta podria ser la seva última temporada al club. El jugador no ha amagat el desig de tornar a Espanya, i l'Atlètic podria oferir-li aquesta oportunitat. Simeone busca una alternativa a Javi Galán, que no ha acabat de convèncer, i un substitut clar per a Reinildo, descartat pel tècnic argentí.

| Bundesliga

L'estratègia defensiva de Simeone

Amb Juanlu i Grimaldo al radar, l'Atlètic apunta a una renovació estratègica als seus laterals. Aquests reforços no només augmentarien la profunditat de la plantilla, sinó que aportarien opcions tàctiques molt valuoses per a Simeone. Juanlu, amb la seva joventut i projecció, seria una aposta a mitjà termini, mentre que Grimaldo garantiria rendiment immediat i experiència a grans escenaris.

La decisió del club de reforçar els laterals reflecteix l'ambició de Simeone per mantenir l'Atlètic competitiu a totes les competicions. La direcció esportiva treballa per tancar aquestes operacions com més aviat millor, conscients que la competència per tots dos jugadors podria complicar les negociacions. Si es concreten els dos fitxatges, l'Atlètic no només enfortiria la defensa, sinó que enviaria un missatge clar d'ambició a la resta d'equips de LaLiga. L'arribada de Juanlu i Grimaldo marcaria un abans i un després a la planificació del club, consolidant la seva aposta per un equilibri entre joventut i experiència.