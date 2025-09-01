Míchel da el 'OK': Una promesa del Girona se marcha a Segunda

Montilivi vuelve a calibrar decisiones delicadas en pleno arranque turbulento del campeonato. Con el mercado en su recta final, el club ajusta su pizarra y sus prioridades. La dirección deportiva sopesa movimientos quirúrgicos que equilibren la plantilla sin hipotecar el proyecto. En ese marco, el cuerpo técnico ha dado luz verde a una salida controlada.

Girona, colista tras tres jornadas: 0 puntos y 1-10 en goles

El inicio de la temporada 2025/26 queda lejos de lo soñado por Girona. Tres jornadas después, el equipo cierra la tabla con cero puntos y un balance preocupante. Ha marcado un gol y ha encajado diez, reflejando desajustes defensivos y poca pegada. La muestra es pequeña, pero la señal competitiva exige correcciones inmediatas en Montilivi.

Una cesión a Segunda para acelerar desarrollo y aliviar la rotación

El staff valora una cesión a Segunda que garantice continuidad y aprendizaje competitivo. La operación cuenta con buen encaje deportivo y aliviaría la congestión en la rotación ofensiva. El Albacete se ha situado como mejor posicionado para cerrarla en las próximas horas. Con margen económico, la vía preferida evita compromisos que limiten decisiones futuras del club.

| XCatalunya

El futbolista es Dawda Cámara, delantero de 22 años formado en Banyoles, en Catalunya. Este verano renovó hasta 2027 y pasó a tener ficha del primer equipo. El club blanquirrojo le ve recorrido y quiere proteger su progresión con minutos reales. El escenario sobre la mesa es una cesión simple, sin opción, para regresar con más colmillo.

Dawda Cámara, 22 años: 71 minutos en LaLiga y contrato hasta 2027

En la presente liga acumula dos apariciones y setenta y un minutos, todavía sin anotar. Son registros cortos, pero suficientes para mostrar movilidad, agresividad al desmarque y trabajo sin balón. Mide un metro ochenta y ocho y ha sido internacional sub-23 con Mauritania. Transfermarkt actualizó su valor de mercado a un millón de euros la última semana.

El Albacete de Alberto González busca pólvora tras un arranque con goles encajados y bajas. El técnico malagueño ha reconocido urgencias y espera refuerzos ofensivos antes del cierre. La llegada de un nueve dinámico encaja con su libreto habitual, con 4-2-3-1 y bandas verticales. Cámara podría ofrecer ruptura al espacio y presión inicial, complementando a Higinio cuando recupere ritmo.

| @gironafc

Para Míchel, el movimiento ordena jerarquías en una delantera con competencia creciente. La continuidad de Stuani y la llegada paulatina de refuerzos reclaman una distribución racional. Girona necesitará colmillo y tranquilidad para enderezar su arranque en la élite. El técnico ha demostrado pragmatismo y prioriza que los jóvenes compitan cada fin de semana.

Si nada se tuerce, el acuerdo podría concretarse a muy corto plazo, ya que el mercado se cierra el día 2. El reto competitivo será inmediato y medirá su adaptación a un escenario exigente. En Montilivi mandan los minutos de calidad; ahora tocan en Segunda para impulsar el regreso.