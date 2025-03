Míchel ho apunta a la llista: El següent objectiu del Girona

L'eufòria de la passada temporada ja és un record llunyà a Montilivi. El Girona, revelació de LaLiga el 2023/24, ha patit un dur cop de realitat en l'actual campanya. La marxa de jugadors clau i la falta de rendiment dels nous fitxatges han deixat l'equip de Míchel lluitant per la zona mitjana sense gairebé brillantor ni contundència ofensiva.

El club, conscient de la necessitat de rearmar el projecte, ja s'ha posat mans a l'obra. Quique Cárcel, director esportiu, ha activat la maquinària de scouting a la recerca de jugadors joves, talentosos i assequibles. El focus torna a estar en el mercat europeu, i en especial, en un nom que ha començat a sonar amb força als passadissos de Montilivi.

Una joia amagada a l'Eredivisie

A Girona es busca talent que combini joventut, desimboltura i capacitat d'adaptació. I el perfil que encaixa en aquesta descripció està destacant als Països Baixos, en una lliga ideal per desenvolupar futbolistes ofensius. Es tracta d'un mitjapunta amb visió, desbordament i gol, format en una pedrera històrica i que ha madurat a través de diverses cessions.

Malgrat la seva joventut, ja ha estat internacional amb la seva selecció i ha tingut experiències en diversos països europeus, incloent-hi els Estats Units. Actualment, el seu rendiment ha explotat al PEC Zwolle, on ha estat clau en diverses victòries i ha despertat l'interès de clubs de major pressupost… però el Girona té una carta sota la màniga.

La clau: el City Group i una oportunitat única

Aquest prometedor futbolista forma part del City Football Group, el conglomerat que també controla el Girona. Això suposa un avantatge estratègic per als catalans, ja que poden negociar de forma interna sense entrar en subhastes amb altres equips.

El jugador pertany oficialment al Lommel SK de Bèlgica, un altre dels clubs del grup, encara que mai no hi ha jugat. La seva carrera ha estat una successió de cessions per polir el seu estil: primer a Bulgària, després a la MLS, i més recentment a la Ligue 1 francesa. Però ha estat ara, a l'Eredivisie, quan ha explotat tot el seu potencial.

La direcció esportiva del Girona creu que la seva adaptació a LaLiga seria immediata, i que el seu fitxatge encaixaria tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic. De fet, es contempla com una operació de baix cost amb un sostre de rendiment molt alt.

Una llista de reforços que no para de créixer

Aquest nom se suma al d'altres futbolistes que el Girona segueix amb atenció, com Enea Mihaj, central del Famalicão que acaba contracte al juny i podria arribar gratis. Però mentre altres equips com el Rayo o el Celta també es posicionen pel defensa albanès, el club català ha accelerat per la seva aposta ofensiva.

Fonts internes indiquen que el jugador ja ha estat informat de l'interès, i que veuria amb bons ulls fer el salt a una de les grans lligues europees sota el paraigua del City Group. El factor diferencial, en aquest cas, seria oferir-li continuïtat en un sistema com el de Míchel, basat en la possessió i la verticalitat.

Un nom que sona fort… i que aviat pot ser oficial

Encara que el Girona guarda silenci oficial, tot apunta que l'escollit és Andrian Krastev, mitjapunta búlgar de 21 anys que brilla al PEC Zwolle. El seu nom ha aparegut en informes interns del club, i segons Mundo Deportivo, ja figura entre els objectius prioritaris de cara a la temporada 2025/26.

Krastev no només aporta tècnica i visió: també encaixa en el perfil de fitxatge estratègic que tant èxit ha donat al Girona en els últims anys. La seva polivalència en atac, la seva fam competitiva i la seva pertinença a l'ecosistema City el converteixen en una operació lògica i esperançadora per a un equip que busca reinventar-se.

Montilivi vol tornar a somiar

El fitxatge encara no està tancat, però la intenció és clara: el Girona no vol esperar a l'estiu per moure fitxa. Amb Krastev al radar i diversos fronts oberts, el club català es prepara per a un mercat en què no hi haurà grans noms… però sí apostes amb molt de futur.

I en un futbol cada cop més imprevisible, de vegades el més intel·ligent no és anar a per estrelles… sinó avançar-se al moment en què encara no ho són.