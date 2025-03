Cesc Fàbregas vol tres jugadors del Barça per al Como

Cesc Fàbregas ja no llueix la samarreta del Barça, però continua pensant en blaugrana. Des de la banqueta del Como 1907, on dirigeix una sorprenent temporada a la Serie A, l'exjugador ha començat a traçar els seus plans per a la pròxima campanya. I en aquests plans, el FC Barcelona ocupa un lloc destacat.

Amb el club llombard lluny del descens i amb un projecte ambiciós recolzat per inversió estrangera, Fàbregas vol convertir el Como en una plataforma per a joves amb talent. I ha trucat directament al Barça per tancar tres moviments que podrien revolucionar la seva plantilla i, de passada, donar aire a alguns noms que avui no tenen lloc en els plans de Flick.

| XCatalunya, Canva

Un Barça amb talent que no troba espai

La Masia continua produint talent, però no tots troben lloc a la plantilla del primer equip. El tècnic alemany Hansi Flick, que ha buscat estabilitzar l'equip aquesta temporada, ha mantingut un bloc fix, cosa que ha deixat diversos jugadors en una situació d'estancament. Per a ells, una cessió podria ser la solució ideal. I aquí és on apareix el Como com a destí inesperat.

Fàbregas, coneixedor de la pressió que es viu al Camp Nou, sap que molts joves necessiten minuts, confiança i un entorn més tranquil per brillar. Amb un estil de joc ofensiu i una lliga exigent com l'italiana, el tècnic creu que el seu projecte pot oferir justament això.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Una operació a tres bandes amb nom i cognom

Des d'Itàlia, l'interès és ferm, encara que els noms encara no s'han fet oficials. Es parla de dues cessions i un possible fitxatge a mitjà termini. Tres jugadors que, per diferents motius, han vist com les seves oportunitats es redueixen aquesta temporada, ja sigui per la competència interna o per decisions tècniques.

Un d'ells ha debutat amb el primer equip aquest any, un altre ve d'una cessió destacada però sense continuïtat, i el tercer… ha estat un dels grans noms del Barça en els últims anys, encara que ara amb prou feines té protagonisme. L'operació, encara en fase inicial, dependrà de diversos factors: salaris, minuts promesos i la voluntat del club català de deixar anar llast sense perdre el control sobre els seus actius.

L'estratègia de Fàbregas: confiança i paciència

No és casualitat que Fàbregas hagi triat precisament aquests tres jugadors. El tècnic del Como ha dissenyat un model basat en la possessió i la pressió alta, on els futbolistes tècnics i amb bona lectura del joc encaixen a la perfecció. A més, havent viscut en primera persona el que suposa ser un canterà del Barça, sap com tractar aquests perfils i treure el millor d'ells.

Fonts properes al club italià confirmen que l'entrenador està disposat a oferir minuts, protagonisme i un entorn sense la lupa constant de la premsa barcelonina. I aquest podria ser el factor decisiu per convèncer tant el Barça com els propis jugadors.

Una joia a la banda, un cervell al mig… i una estrella apagada

El primer nom és Héctor Fort, un lateral amb projecció ofensiva que ja ha debutat en el primer equip, però que s'ha vist taponat per la competència. La seva cessió al Como permetria que continués desenvolupant-se en un context competitiu.

El segon és Pablo Torre, que va tornar al Barça després del seu pas pel Girona, però no ha aconseguit assentar-se. Amb tres gols en vuit partits, té talent, però necessita continuïtat. Fàbregas creu que pot ser el timó del seu centre del camp.

I el tercer… és Ansu Fati. El que va ser l'hereu del 10 de Messi viu una etapa grisa, amb prou feines minuts i sense confiança. Fàbregas vol oferir-li una segona oportunitat. Una cessió amb opció de compra podria ser la fórmula perfecta per rellançar la seva carrera i tornar-li l'alegria.

El començament d'una aliança Barça–Como?

De tancar-se l'operació, el Como es convertiria en un destí estratègic per als culers. I Fàbregas, en un ambaixador silenciós de l'ADN Barça a la Serie A. Tres moviments, una idea clara: recuperar talent, donar minuts… i construir futur lluny del focus.