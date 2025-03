L'estratègia del Girona per fitxar Arthur a l'estiu

El Girona FC va sorprendre en l'últim mercat de fitxatges en incorporar el migcampista brasiler Arthur Melo, procedent de la Juventus, en qualitat de cedit fins al final de la temporada 2024-2025. Aquesta operació, que inicialment semblava inabastable per al club català a causa de l'elevat salari del jugador i les exigències econòmiques de la Juventus, es va concretar gràcies a una estratègia ben planificada i a l'esforç conjunt de totes les parts involucrades.

El Girona FC, sota la direcció tècnica de Míchel Sánchez, ha buscat reforçar el seu centre del camp després de la sortida d'Aleix García l'estiu passat. La necessitat d'un migcampista amb experiència i qualitat va portar el director esportiu, Quique Cárcel, a fixar-se en Arthur Melo, qui, tot i no haver tingut continuïtat a la Juventus aquesta temporada, comptava amb una trajectòria destacada en equips de primer nivell com el FC Barcelona i el mateix conjunt torinès.

| Girona FC

L'operació de cessió: detalls i estratègies

L'arribada d'Arthur al Girona es va materialitzar l'últim dia del mercat d'hivern. La Juventus va acceptar una cessió sense opció de compra, i el jugador va accedir a una reducció salarial per facilitar la seva arribada al conjunt català. Segons informes, el Girona assumeix aproximadament el 50% del salari d'Arthur, mentre que la Juventus cobreix la resta.

Quique Cárcel va explicar que l'operació només va ser possible al final del mercat, quan les condicions econòmiques eren més favorables: "Arthur era el perfil que buscàvem. És normal que la gent no entengui que no vingui a principis de gener per agafar ritme i estar com més aviat millor disponible. Però si vas per Arthur l'1 de gener no pots pagar-lo. Si vas a final de mercat, l'altra part necessita donar-li sortida i allà teníem capacitat per fer alguna cosa."

Impacte en l'equip i perspectives futures

Des de la seva arribada, Arthur ha començat a integrar-se en la dinàmica de l'equip, acumulant minuts en partits recents contra Getafe, Real Madrid i Celta de Vigo. La seva presència al camp ha aportat més control i fluïdesa al joc del Girona, característiques que Míchel valora per al seu esquema tàctic.​fichajes.net

Tot i que la cessió no inclou una opció de compra, tant el club com el jugador estan oberts a avaluar una possible continuïtat més enllà de juny, tal com informa Estadio Deportivo. No obstant això, les condicions econòmiques seran determinants en futures negociacions, donat l'elevat salari d'Arthur i el seu contracte vigent amb la Juventus fins al 2027.

De fet, Quique Cárcel no té cap dubte al respecte: "Per part meva i del míster no és impossible que pugui continuar. La idea és que parlem a l'estiu i que potser pugui seguir, però això dependrà del seu rendiment. El que sí que serà un problema és pagar la fitxa, que és bastant important”.