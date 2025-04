Imanol Alguacil a la corda fluixa: El tapat, ex del Barça, per a la Reial Societat

La Real Sociedad travessa una temporada plena d'alts i baixos, cosa que ha generat incertesa sobre la continuïtat del seu actual entrenador, Imanol Alguacil. Una decebedora plaça momentània a LaLiga i l'eliminació a l'Europa League han estat durs cops d'encaixar al Reale Arena. Davant aquesta situació, el club donostiarra estaria avaluant opcions per a la banqueta, i un dels noms que sona amb força és el de Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona, segons publica El Nacional.

Després d'una exitosa carrera com a jugador, Xavi Hernández va iniciar la seva trajectòria com a entrenador a l'Al-Sadd SC de Qatar el 2019. Durant la seva etapa al club qatarià, va implementar una filosofia de joc basada en la possessió i la pressió alta, aconseguint diversos títols nacionals. Al novembre de 2021, va assumir el càrrec d'entrenador del FC Barcelona, on va conquerir la Supercopa d'Espanya i LaLiga a la temporada 2022-2023. No obstant això, la seva etapa al club blaugrana va finalitzar al maig de 2024.

| F.C. Barcelona

Filosofia i estil de joc

Xavi és conegut pel seu enfocament tàctic que prioritza la possessió de la pilota, la pressió intensa després de pèrdua i una estructura ofensiva ben definida. El seu model de joc se centra en cinc pilars: pressió, possessió, posició, percepció i passió. Aquest estil podria encaixar amb la identitat futbolística de la Real Sociedad, un equip que històricament ha valorat el joc combinatiu i la pedrera.

En una entrevista concedida a 'France Football' aquest març de 2025, Xavi va expressar la seva disposició a considerar ofertes per dirigir altres equips de LaLiga. "Per què no entrenar un altre equip de LaLiga? Estic obert a escoltar ofertes", va afirmar el tècnic català, deixant clar el seu interès en projectes que li permetin competir al més alt nivell i lluitar per títols importants.

| Xavi Hernandez, Ochoa, XCatalunya

Altres candidats i perspectives

A més de Xavi Hernández, altres noms han sorgit com a possibles reemplaçaments per a Alguacil. Julen Lopetegui, exentrenador del Sevilla FC i de la selecció espanyola, i Jagoba Arrasate, actual tècnic d'Osasuna, són esmentats en la informació d'El Nacional. No obstant això, la possible arribada de Xavi a Anoeta seria considerada un moviment estratègic i d'alt impacte, donada la seva experiència i visió futbolística.

La decisió final dependrà de la directiva de la Real Sociedad i de les negociacions que puguin entaular amb els candidats. Mentrestant, l'afició roman atenta als moviments del club a la recerca de recuperar el protagonisme en el futbol espanyol i europeu.