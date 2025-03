Míchel lo apunta en la lista: El siguiente objetivo del Girona

La euforia de la pasada temporada ya es un recuerdo lejano en Montilivi. El Girona, revelación de LaLiga en 2023/24, ha sufrido un duro golpe de realidad en la actual campaña. La marcha de jugadores clave y la falta de rendimiento de los nuevos fichajes han dejado al equipo de Míchel peleando por la zona media sin apenas brillo ni contundencia ofensiva.

El club, consciente de la necesidad de rearmar el proyecto, ya se ha puesto manos a la obra. Quique Cárcel, director deportivo, ha activado la maquinaria de scouting en busca de jugadores jóvenes, talentosos y asequibles. El foco vuelve a estar en el mercado europeo, y en especial, en un nombre que ha empezado a sonar con fuerza en los pasillos de Montilivi.

Una joya escondida en la Eredivisie

En Girona se busca talento que combine juventud, descaro y capacidad de adaptación. Y el perfil que encaja en esa descripción está destacando en los Países Bajos, en una liga ideal para desarrollar futbolistas ofensivos. Se trata de un mediapunta con visión, desborde y gol, formado en una cantera histórica y que ha madurado a través de diversas cesiones.

Pese a su juventud, ya ha sido internacional con su selección y ha tenido experiencias en varios países europeos, incluyendo Estados Unidos. Actualmente, su rendimiento ha explotado en el PEC Zwolle, donde ha sido clave en varias victorias y ha despertado el interés de clubes de mayor presupuesto… pero el Girona tiene una carta bajo la manga.

La clave: el City Group y una oportunidad única

Este prometedor futbolista forma parte del City Football Group, el conglomerado que también controla al Girona. Esto supone una ventaja estratégica para los catalanes, ya que pueden negociar de forma interna sin entrar en subastas con otros equipos.

El jugador pertenece oficialmente al Lommel SK de Bélgica, otro de los clubes del grupo, aunque nunca ha jugado allí. Su carrera ha sido una sucesión de cesiones para pulir su estilo: primero en Bulgaria, luego en la MLS, y más recientemente en la Ligue 1 francesa. Pero ha sido ahora, en la Eredivisie, cuando ha explotado todo su potencial.

La dirección deportiva del Girona cree que su adaptación a LaLiga sería inmediata, y que su fichaje encajaría tanto en lo deportivo como en lo económico. De hecho, se contempla como una operación de bajo coste con un techo de rendimiento muy alto.

Una lista de refuerzos que no para de crecer

Este nombre se suma al de otros futbolistas que el Girona sigue con atención, como Enea Mihaj, central del Famalicão que acaba contrato en junio y podría llegar gratis. Pero mientras otros equipos como el Rayo o el Celta también se posicionan por el defensa albanés, el club catalán ha acelerado por su apuesta ofensiva.

Fuentes internas indican que el jugador ya ha sido informado del interés, y que vería con buenos ojos dar el salto a una de las grandes ligas europeas bajo el paraguas del City Group. El factor diferencial, en este caso, sería ofrecerle continuidad en un sistema como el de Míchel, basado en la posesión y la verticalidad.

Un nombre que suena fuerte… y que pronto puede ser oficial

Aunque el Girona guarda silencio oficial, todo apunta a que el elegido es Andrian Krastev, mediapunta búlgaro de 21 años que brilla en el PEC Zwolle. Su nombre ha aparecido en informes internos del club, y según Mundo Deportivo, ya figura entre los objetivos prioritarios de cara a la temporada 2025/26.

Krastev no solo aporta técnica y visión: también encaja en el perfil de fichaje estratégico que tanto éxito ha dado al Girona en los últimos años. Su polivalencia en ataque, su hambre competitiva y su pertenencia al ecosistema City lo convierten en una operación lógica y esperanzadora para un equipo que busca reinventarse.

Montilivi quiere volver a soñar

El fichaje aún no está cerrado, pero la intención es clara: el Girona no quiere esperar al verano para mover ficha. Con Krastev en el radar y varios frentes abiertos, el club catalán se prepara para un mercado en el que no habrá grandes nombres… pero sí apuestas con mucho futuro.

Y en un fútbol cada vez más imprevisible, a veces lo más inteligente no es ir a por estrellas… sino adelantarse al momento en que aún no lo son.