Mbappé no es talla, el seu preferit per a la Pilota d'Or: 'Trio...'

La Pilota d'Or mai deixa indiferent ningú. La temporada arriba al seu punt més calent i els debats inunden les xarxes socials. Hi ha grans noms en la lluita i, com cada any, les paraules de les estrelles poden inclinar la balança. Aquesta vegada, la notícia ha vingut des de la concentració de la selecció francesa. Una veu de pes ha donat la seva opinió sobre qui mereix el trofeu més prestigiós del futbol mundial.

França busca tancar la temporada amb dignitat

La selecció francesa afronta el partit pel tercer lloc de la Nations League contra Alemanya després d'una dura derrota davant Espanya. No és l'escenari desitjat per als de Deschamps, que arribaven a la cita amb moltes expectatives. Tanmateix, les lesions i la manca d'encert han pesat en l'equip. Ousmane Dembélé, una de les grans figures del PSG i de la temporada europea, també s'ha vist afectat. La seva lesió muscular el deixa fora dels últims compromisos i posa en dubte la seva presència al Mundial de Clubs.

En aquest context, Kylian Mbappé, capità dels bleus i jugador del Real Madrid, ha concedit una entrevista que ha encès el debat futbolístic.

Mbappé s'hi mulla: "Entre Lamine Yamal i Dembélé trio l'Ousmane"

Les càmeres de Telefoot van captar Mbappé abans del duel contra Alemanya. El davanter francès no va esquivar la pregunta. Va deixar clar el seu suport al seu company:"Sempre donaré suport al meu germà Ousmane. Entre Lamine Yamal i Dembélé trio l'Ousmane, fàcilment. No hi ha debat, ens donem suport des de fa molts anys."

Les declaracions no han trigat a fer-se virals. A la comunitat francesa molts esperaven aquest suport. Dembélé és el gran favorit per a molts, sobretot després de conquerir el triplet amb el PSG. Ha estat determinant, sumant gols importants i liderant l'atac parisenc al costat de Kolo Muani i Barcola. L'opinió de Mbappé reforça aquesta percepció i envia un missatge a la resta de candidats.

Estadístiques i trofeus: la batalla està igualada

Les dades són clares. Ousmane Dembélé ha signat una temporada espectacular al PSG. Ha marcat 33 gols, repartit 15 assistències i ha aixecat 4 títols: Ligue 1, Copa de França, Champions League i Supercopa. Una campanya per al record.

Lamine Yamal, amb només 17 anys, ha impactat en el futbol europeu. Suma 18 gols i 25 assistències amb el Barça, i ha estat decisiu en partits clau. Ha conquerit 3 trofeus nacionals amb l'equip de Flick: Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. A més, la seva actuació a la semifinal de la Nations League contra França, amb un doblet, ha elevat la seva candidatura.

La comparació està servida. Dembélé lidera en gols i títols. Lamine destaca en assistències i joventut. La lluita està molt oberta i el desenllaç dependrà dels últims partits de la temporada.

I Mbappé? El pitxitxi que vol entrar a la lluita

No es pot oblidar Kylian Mbappé. El seu nom segueix present a totes les travesses. El davanter ha canviat París per Madrid i, tot i que no ha guanyat títols col·lectius importants aquesta temporada, ha estat pitxitxi de LaLiga i Bota d'Or europea amb més de 40 gols. La seva regularitat és sorprenent, però el fracàs a la Nations League li resta opcions.

Si el Real Madrid aconsegueix conquerir el Mundial de Clubs i Mbappé signa una actuació estel·lar, pot reobrir el debat. El calendari encara guarda sorpreses i qualsevol gir pot ser decisiu en la cursa per la Pilota d'Or.