Corberán ho aprova, una de les promeses del València se'n va cedit: el seu nou equip

La temporada a LaLiga SmartBank continua deixant moviments estratègics als equips de Segona Divisió. En un moment en què la formació de joves futbolistes es torna clau per al futur dels clubs, els jugadors de la pedrera que busquen el seu lloc a l’elit tenen en les cessions una oportunitat d’or per sumar minuts i experiència. Així ho reflecteix el cas d’una de les joves promeses que el Valencia va incorporar l’estiu passat per reforçar el seu filial i que, després d’un any d’adaptació, ara es prepara per afrontar un nou repte lluny de Mestalla.

El Valencia CF ha apostat durant les últimes temporades per enfortir la seva estructura de pedrera i donar oportunitats a joves amb projecció. Aquest model, impulsat per la necessitat d’ajustar la despesa i la confiança en el talent emergent, ha permès que alguns futbolistes facin el salt al primer equip. És el cas de Ro Abajas, lateral esquerre madrileny de 22 anys, fitxat del Leganés l’estiu passat per al filial però que no va trigar a entrar als plans de Rubén Baraja.

Durant el primer tram de la temporada, Abajas va ser convocat de manera regular amb el primer equip a LaLiga, reflectint la confiança del cos tècnic en les seves qualitats. El seu debut va arribar a la jornada 10 davant la UD Las Palmas, on va ser titular i va acumular 66 minuts al terreny de joc. Tot i un rendiment correcte i detalls de personalitat, la competència amb jugadors consolidats com Gayà i Jesús Vázquez ha limitat les seves oportunitats a l’elit, obligant-lo a buscar continuïtat a la Segona Federació amb el filial dirigit per Miguel Ángel Angulo.

El desenvolupament de Ro Abajas en la present campanya ha estat progressiu. Amb el Valencia Mestalla ha disputat un total de 23 partits, mostrant regularitat i versatilitat en defensa. Tot i no tornar a entrar a les convocatòries del primer equip des de la jornada 12, la seva aportació ha estat clau perquè el filial lluités per l’ascens a Primera RFEF, competint a gran nivell i consolidant el seu perfil com a lateral de llarg recorregut i bon peu esquerre.

El defensa, que va signar contracte fins al juny de 2026, ha destacat per la seva disciplina tàctica, capacitat de projecció i solvència defensiva, virtuts que han cridat l’atenció de clubs de categoria superior. La decisió de buscar una cessió respon a la necessitat de sumar minuts de qualitat i continuar creixent en un entorn competitiu, atès que el primer equip compta amb titulars indiscutibles a la seva demarcació. Això sí, tenint en compte que només li resta un any de vinculació contractual, el Valencia haurà de decidir bé què fa amb ell.

L’Huesca, destí idoni per a la seva projecció

La notícia de la seva imminent cessió ha estat avançada pel periodista Ángel García (‘Cazurreando’), qui ha confirmat l’interès de la SD Huesca a incorporar Ro Abajas com a possible recanvi per a Ignasi Vilarrasa, lateral esquerrà que ha disputat més de 100 partits amb els blaugranes i el futur del qual és incert a causa de qüestions contractuals i l’interès d’equips de Primera Divisió.

A Huesca valoren l’arribada d’un perfil jove i ambiciós per cobrir una posició clau. L’experiència d’Abajas a la Segona Federació i el seu debut a Primera li atorguen un valor afegit per competir en una categoria tan exigent com la Segona Divisió. A més, sota la direcció d’un tècnic que sap potenciar el talent jove, el defensa madrileny tindrà l’oportunitat d’assentar-se, adaptar-se a un nivell superior i demostrar que està preparat per tornar al Valencia amb més maduresa i experiència.