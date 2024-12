Màxima preocupació a la Reial Societat per la possible sortida d'un jugador

L'evolució de Martín Zubimendi en els darrers anys ha estat abismal. Des que va debutar amb la Reial Societat, s'ha consolidat com un dels millors migcentres del futbol europeu. La seva capacitat per interpretar el joc, el desplegament físic i la intel·ligència tàctica han cridat l'atenció dels grans clubs del continent, cosa que ha posat la Reial en una situació delicada.

El futur de Zubimendi podria decidir-se al proper mercat hivernal. El contracte inclou una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, una xifra assumible per als clubs més poderosos d'Europa. Aquesta clàusula ja va ser un motiu de preocupació a l'estiu, quan diversos equips van mostrar interès per fitxar-ho. Tot i això, el migcampista va decidir quedar-se en el projecte liderat per Imanol Alguacil, mostrant el seu compromís amb l'equip.

Tot i la seva lleialtat, la situació actual de la Reial Societat no és la ideal. Tot i que Zubimendi ha estat el jugador de camp més utilitzat per Alguacil aquesta temporada, acumulant 19 partits, un gol i dues assistències, els resultats de l'equip no han complert les expectatives. El jugador de 25 anys podria estar reconsiderant la seva decisió de romandre a Anoeta. La decepció és comprensible, especialment després d'haver posposat la sortida a l'estiu amb l'esperança que aquest any fos especial per als txuri-urdins.

Manchester City, el principal interessat

Entre els clubs interessats, el Manchester City sembla el destí més probable en aquests moments per a Zubimendi. Pep Guardiola busca un substitut de garanties per a Rodri, que estarà fora dels terrenys de joc durant mesos després d'una greu lesió. La comparació entre els dos jugadors no és casual: Zubimendi ja ha ocupat el lloc de Rodri a la selecció espanyola i podria fer el mateix al club anglès. L'estil de joc del migcampista encaixa perfectament en l'esquema del City, cosa que el converteix en una prioritat per a Guardiola.

A més del Manchester City, el Liverpool, l'Arsenal i el Bayern Munic també han mostrat interès en el jugador. Mikel Arteta, que ja va fitxar Mikel Merino des de la Reial Societat, vol repetir l'operació amb Zubimendi per reforçar el centre del camp. Per la seva banda, el Bayern busca un recanvi per a Joshua Kimmich, que podria sortir del club al final de la temporada.

La possible sortida de Zubimendi al gener suposa un cop dur per a la Reial Societat. La seva importància a l'equip és innegable, tant dins com fora del camp. La seva marxa no només afectaria el rendiment de l'equip, sinó que també obligaria el club a buscar un reemplaçament en un mercat hivernal que sol ser complicat. Amb el mercat de fitxatges a tocar, la incertesa sobre el futur de Zubimendi creix. Mentrestant, a Anoeta només poden esperar que el compromís del jugador amb el club prevalgui, encara que les ofertes dels grans d'Europa siguin difícils de rebutjar.