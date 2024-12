El Valladolid vol salvar-se i es fixa en una estrella del Deportivo de la Corunya

El Reial Valladolid viu un dels moments més complicats de la seva temporada, com a cuer de LaLiga i amb números preocupants. Davant d'aquesta situació, la directiva pucel·lana té clar que necessita reforçar la plantilla al mercat hivernal per revertir la seva mala ratxa i buscar la salvació. Entre els noms que sonen amb força, segons informa el portal Fichajes.net hi ha el de Mario Soriano, una de les grans figures del Deportivo de la Corunya.

El Valladolid és sens dubte l'equip menys en forma de la competició. En els darrers cinc partits, no ha aconseguit cap victòria, sumant només un empat i acumulant quatre derrotes. Aquesta falta de resultats ha vingut acompanyada d'un pobre rendiment ofensiu, amb només dos gols anotats en aquests partits. De fet, amb el Getafe, són els equips menys golejadors de LaLiga, amb només 10 gols en 15 partits. Aquest context explica perquè la direcció esportiva veu a Mario Soriano una solució per als seus problemes de creació i atac.

Mario Soriano: Talent i creativitat des del Depor

Mario Soriano, de 22 anys, s'ha convertit en una de les peces clau del Deportivo de la Coruña. Format a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid, va arribar al Depor el 2021 i ràpidament va destacar per la seva visió de joc i capacitat per generar ocasions. Aquest és el seu segon any a Segona Divisió, després d'haver jugat cedit la temporada passada a la SD Eibar. El seu rendiment l'ha col·locat al radar de diversos equips, però el Valladolid sembla ser el més interessat a aconseguir els seus serveis.

El jove mitjapunta té contracte amb el Deportivo fins al 2028, cosa que complica la sortida en aquest mercat d'hivern. Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat és d'1,8 milions d'euros, una xifra accessible per a un equip de Primera Divisió. Tot i això, el Deportivo no està disposat a deixar-lo anar fàcilment, ja que ho considera una peça fonamental en el seu projecte esportiu.

El Valladolid busca a Soriano un jugador que pugui aportar creativitat, frescor i dinamisme a l'atac, aspectes que han brillat per la seva absència aquesta temporada. La direcció esportiva del club entén que no només necessita jugadors amb experiència, sinó també joves amb gana d'èxit i capacitat per marcar diferències al terreny de joc.

L'interès per Mario Soriano reflecteix una aposta clara del Valladolid per reforçar l'equip amb talent jove. En aquest sentit, les properes setmanes seran clau per determinar si el club castellà aconsegueix tancar l'operació. El Deportivo, per la seva banda, és conscient que el seu jugador té mercat i està disposat a escoltar ofertes, sempre que reflecteixin el seu valor esportiu i econòmic.

Un salt clau a la cursa de Soriano

Per a Mario Soriano, el salt a Primera Divisió seria un pas important a la seva carrera, especialment en un equip com el Valladolid, que li garantiria protagonisme en la seva lluita per la permanència. El seu estil de joc encaixa perfectament amb les necessitats de l'equippucelà, cosa que podria convertir-lo en una peça fonamental per a la segona meitat de la temporada.

Amb el mercat hivernal cada cop més a prop, el futur de Mario Soriano promet ser un dels temes més comentats a l'entorn de l'entitat val·lisoletana. Mentrestant, el Valladolid continua treballant contrarellotge per fer un gir a la seva situació i mantenir viva l'esperança de la salvació. La incorporació del mitjapunta del Deportivo podria ser el primer pas cap a aquest objectiu.