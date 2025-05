Màxima preocupació dels fans de Carles Puyol per la seva salut: 'Segueixo sense...'

El FC Barcelona celebra una temporada històrica sota la direcció de Hansi Flick, i moltes de les seves llegendes han reaparegut públicament per compartir l'alegria. Una d'elles, Carles Puyol, ha tornat a ser protagonista, encara que aquesta vegada per un motiu molt diferent.

L'ex defensa del Barça ha estremit els seus seguidors amb una imatge impactant a les xarxes socials. En ella se'l veu amb el pòmul visiblement inflat i un missatge breu, però molt eloqüent, que ha generat un munt de reaccions. Puyol, retirat des de fa anys, però encara en forma, continua participant en partits de veterans.

Un ídol que no sap dosificar-se

Des que va penjar les botes, Puyol ha mantingut un perfil discret, però actiu. Viu amb la seva parella, Vanesa Lorenzo, i les seves dues filles, i aprofita cada oportunitat per viatjar i viure amb intensitat el que no va poder gaudir durant la seva carrera. No obstant això, la passió pel futbol continua bategant fort.

| XCatalunya, FC Barcelona

L'excapità blaugrana mai rebutja una invitació per jugar amb llegendes de l'esport, i sempre que pot es posa les botes per competir com si encara estigués al Camp Nou. Així ha estat a Veneçuela, on va participar en la Lliga Monumental, un torneig amistós de futbol 9 amb antics professionals i influencers. El que semblava una cita recreativa va acabar amb un cop que va deixar seqüeles visibles.

El cop que va encendre les xarxes socials

Puyol va patir un fort xoc enmig del partit. Lluny de dramatitzar, el català va pujar una imatge a Instagram en la qual mostra el seu rostre marcat, acompanyat d'una frase que resumeix perfectament el seu caràcter. “Pòmul trencat per 5a vegada. Encara sense dosificar. En la pròxima vida aprendré”. Aquesta va ser la seva publicació.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Amb ella, va despertar una onada de missatges d'admiració, suport i també preocupació per part d'aficionats i antics companys. El gest va commoure a tothom. No només per l'impacte físic, sinó perquè mostra que, fins i tot en un torneig amistós, Puyol ho dona tot. No entén el futbol d'una altra manera, ni quan hi ha més risc que recompensa.

Una llegenda que no deixa d'inspirar

Per a molts culers, Puyol no és només un excapità: és el símbol d'una època, d'uns valors i d'una manera d'entendre l'esport. El seu compromís, la seva entrega i el seu exemple han marcat generacions de futbolistes. En temps de perfils més calculats i carreres menys arriscades, la seva actitud continua destacant. Fins i tot lesionat, el defensa català dona una lliçó d'autenticitat.

No hi ha postureig, només passió pel que estima. I, per si fos poc, ha volgut tranquil·litzar els seus seguidors mostrant que es troba bé. Ho ha fet compartint a les xarxes una imatge de si mateix llegint un llibre clàssic, acompanyat d'una tassa de cafè.

El missatge final que el defineix com a persona

El títol del llibre que Puyol està llegint en plena recuperació no ha passat desapercebut. Es tracta de "L'home a la recerca de sentit", de Viktor Frankl, una obra profunda sobre la resiliència humana, escrita per un supervivent de l'Holocaust. No podia haver-hi millor elecció per a algú com ell: un lluitador incansable.

Puyol no només és un ídol esportiu. És, per a molts, una inspiració de vida. Amb el pòmul trencat per cinquena vegada i encara somrient, demostra que no ha canviat res: continua sent el mateix guerrer que ho va donar tot al camp... i que, fins i tot avui, continua deixant-ho tot.