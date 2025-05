Deco vol portar al Barça un dels més destacats de la Premier League

Després de tancar una temporada històrica en la qual van conquerir LaLiga sota la direcció de Hansi Flick, el FC Barcelona es permet planificar amb calma el mercat de fitxatges. L'estabilitat assolida permet actuar sense presses, però no sense ambició. Des del club s'insisteix que no hi haurà grans revolucions, però sí retocs estratègics.

La direcció esportiva treballa per elevar el nivell competitiu en algunes posicions molt concretes, sense alterar l'equilibri del vestidor. Una de les zones analitzades és el centre del camp, on, malgrat l'abundància d'efectius, es contempla la possibilitat d'afegir un perfil diferent. Algú amb projecció, físic i lectura tàctica.

El centre del camp, sota la lupa

Frenkie de Jong continua sent intocable, i es treballa en la seva renovació més enllà de 2026. Al seu costat, la recuperació de Gavi i la irrupció de Fermín apunten una medul·lar de gran talent i futur.

| XCatalunya, Canva

No obstant això, als despatxos del Barça s'insisteix a tenir alternatives preparades. L'exigència a Europa obliga a comptar amb jugadors capaços d'assumir la pressió en escenaris de màxima tensió. I aquí és on entra en joc el seguiment a joves promeses que destaquen en altres lligues.

Un perfil que agrada, però difícil d'encaixar

Segons fonts recollides per mitjans britànics, el Barça estaria entre els clubs interessats en un jove migcampista que ha estat una de les grans revelacions de la temporada a Anglaterra. La seva progressió meteòrica, combinada amb la seva joventut i maduresa sobre la gespa, l'han posat al radar de diverses entitats de primer nivell, incloent-hi gegants com el Real Madrid i el Liverpool.

| XCatalunya

Es tracta d'un jugador que pot actuar com a pivot defensiu, però també com a organitzador, gràcies a la seva capacitat per distribuir amb criteri i la seva bona lectura de joc sense pilota.

Un fitxatge que no serà fàcil de concretar

El problema, com passa gairebé sempre, és econòmic. El club que el vulgui fitxar haurà de pagar una xifra propera als 70 milions d'euros, una quantitat molt elevada per al marge salarial actual del Barça. Per això mateix, des de la direcció tècnica es contempla aquesta operació com una oportunitat si es produeixen sortides que alliberin espai a la plantilla.

En cas contrari, quedaria com a opció a mitjà termini. En qualsevol cas, el seu nom ja sona amb força als passadissos del Camp Nou. No només pel seu talent, sinó pel seu estil de joc, que encaixaria bé en els esquemes de Flick, sempre exigent amb l'ordre i el ritme.

El nom que posa en alerta la Premier… i el Barça

Encara que fins ara el nom havia estat una incògnita per a molts aficionats, ja s'ha revelat el migcampista que segueix el Barça: es tracta d'Adam Wharton, migcampista de 21 anys del Crystal Palace. Wharton va ser fitxat del Blackburn Rovers a l'hivern de 2024, i des de llavors la seva evolució ha estat constant.

En menys d'un any s'ha consolidat com a titular i ha estat internacional amb Anglaterra a l'última Eurocopa. La seva joventut, físic, visió i temple el converteixen en un jugador molt atractiu. Encara que el seu fitxatge es preveu complicat, el fet que el Barça el tingui al radar ja diu molt del seu potencial.

Caldrà veure si el club blaugrana decideix llançar-se a per ell aquest estiu o espera una altra oportunitat. De moment, Adam Wharton ja s'ha guanyat un lloc al radar culer… i en els somnis de molts culers.