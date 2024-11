Carlo Ancelotti assenyala un jugador al Reial Madrid - Osasuna: Missatge clar

per Iker Silvosa

Realment complicada la situació en què està submergida el Reial Madrid. Feia molt, uns quants anys, de fet, que no vèiem un equip blanc tan debilitat, fràgil i transmetedor de tants dubtes. Res no surt bé sobre el verd i la imatge de l'equip comença a ser realment preocupant, així com també els resultats.

Ja són dues derrotes consecutives al Santiago Bernabéu, contra el Barça i contra el Milan, i totes dues de forma contundent. No estem acostumats a veure el Reial Madrid tan permissiu en les accions defensives i això es tradueix a haver rebut 9 gols en els tres últims duels. Per això Carlo Ancelotti ha decidit que ja ha arribat el moment de prendre decisions.

Per al xoc que disputen els blancs aquest dissabte davant l'Osasuna, el tècnic italià ha fet tres canvis respecte a la cita de dimarts a la Champions. Fran García, Camavinga i Rodrygo han entrat a l'onze inicial en detriment de Ferland Mendy, Tchouameni i Luka Modric. I algun d'aquests tres no es quedarà avui a la banqueta precisament per rotar i descansar.

Ferland Mendy esgota la paciència de Carletto

L'aventura de Mendy al Reial Madrid no ha estat gens senzilla. Tot i que el curs passat va estar a un nivell excels, el millor de la seva carrera, la realitat és que la resta d'anys ha transmès més dubtes que certeses. I aquesta temporada així està sent

El francès s'està mostrant molt feble a les accions defensives i ja no defensa amb la mateixa contundència amb què ho feia la temporada passada. Tot i això, Carletto ha seguit insistint a confiar en ell i a escollir-lo com a titular per davant de Fran García, però ara ja se li han acabat els comodins. L'ex del Rayo Vallecano ha estat l'elegit per partir d'inici al Bernabéu en un duel ardu contra l'Osasuna.

I depèn del nivell que mostri aquesta tarda el madrileny, podria produir-se un canvi de tendència en aquesta demarcació. Al MARCA, de fet, sospitaven que Ancelotti s'estaria plantejant canviar la posició de Mendy i moure'l al centre del camp. Així ho podria haver provat, almenys, a l'entrenament de divendres.

No obstant això, sembla que aquesta prova no va acabar de convèncer-lo, ja que en el duel contra l'Osasuna sortirà a la banqueta. És la seva segona suplència aquesta temporada; la primera va tenir lloc el 16 d'octubre, encara que en un context més de rotació. Avui sembla que els trets van per altra banda.