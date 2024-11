Andrés Iniesta, la seva nova vida: 'Gràcies a...'

Per molt esperades que siguin, hi ha algunes notícies que continuen fent-nos malbé el dia que arriben. El 8 d'octubre passat, Andrés Iniesta anunciava que penjava les botes de manera immediata en una conferència amb multitud de mitjans de comunicació. Però a més, el de Fuentealbilla també va assegurar que el seu trajecte dins del món del futbol no s'acabava aquí, sinó que encara quedava un llarg recorregut per endavant.

I és que Andrés Iniesta va provocar milions de somriures en cares espanyoles quan va informar que la seva intenció era treure's el títol d'entrenador per poder exercir com a tal. I dit i fet. El manxec ja ha començat amb la seva formació per poder convertir-se en tècnic; això sí, ho ha fet als Unió dels Emirats Àrabs.

"Primers dies al curs d'entrenador. Gràcies @uaefa per donar-me l'oportunitat de començar a aprendre i a formar-me", compartia a les seves xarxes socials el ja exfutbolista. Durant els propers mesos, Iniesta estarà embarcat en aquesta nova aventura al país on va tenir la seva última experiència com a futbolista professional. Veurem com se li dóna aquest nou rol.

El procés de treure's el títol

Obtenir el títol d'entrenador és un procés que cada cop més exfutbolistes decideixen emprendre una vegada que pengen les botes. La idea d'aplicar el seu coneixement i experiència al camp des d'una nova perspectiva, la de la banqueta, és una transició natural per a molts. Tot i això, el camí per obtenir la llicència oficial no és ràpid ni senzill, i requereix temps i esforç, a més d'un compromís seriós amb la formació.

El procés per convertir-se en entrenador professional en el futbol espanyol, sota la supervisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), està dividit en tres nivells: Llicència UEFA C i B, Llicència UEFA A, i Llicència UEFA Pro. Per als exfutbolistes, el camí cap a la certificació pot ser més ràpid a causa dels seus anys d'experiència professional, però encara han de completar certs cursos i aprovar exàmens per obtenir cada llicència.

Als exfutbolistes, depenent de la seva experiència, se'ls pot oferir un accés directe a certs nivells o una reducció en el temps d'alguns cursos, però encara han d'aprovar les proves i complir tots els requisits formatius. En total, el procés complet per obtenir la llicència UEFA Pro pot trigar entre 2 i 4 anys, segons el nivell de formació i experiència prèvia de l'exjugador.

Aquest esforç garanteix que, independentment de la seva experiència al camp, els nous entrenadors tinguin una base sòlida en teoria i pràctica per liderar un equip. Per als exfutbolistes, aquesta formació és una oportunitat de transformar el seu coneixement pràctic en habilitats de gestió, lideratge i estratègia al futbol professional.