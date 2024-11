Máxima preocupación en la afición del Real Madrid: Carlo Ancelotti no cuenta con él

La paciencia en el madridismo ya se está agotando del todo. El Real Madrid está sumergido en un periodo que podríamos catalogar de crisis y eso no agrada en absoluto a la parroquia merengue. Ya no es cuestión de resultados, sino de sensaciones, de actitudes, de pasotismo.

Pero sin lugar a dudas, la persona más señalada como culpable en estos momentos no es otro que Carlo Ancelotti. Al respetable no le están gustando algunas de las decisiones que está tomando el míster. Las criticas se centran, sobre todo, en el capricho del italiano de no confiar en un Arda Güler que encanta a la afición.

El turco no deja de demostrar en sus convocatorias con la selección turca que es un jugador diferencial y muy talentoso. Uno de esos jugones que tanto agradan entre los futboleros. Y por eso en el madridismo no terminan de comprender por qué Carletto no le brinda más oportunidades al atacante otomano.

| YouTube

Condenado al ostracismo

En el duelo que enfrenta este sábado a Real Madrid y a Osasuna en el Santiago Bernabéu, Arda Güler vuelve a ser suplente pese a que el entrenador ha realizado algunos cambios en el once. Esto demuestra, pues, que en el cuerpo técnico no confían en él. Por ello, empieza a temerse entre el aficionado merengue que el turco se acabe cansando de la situación y empiece a buscarse un nuevo equipo.

De hecho, el subdirector de MARCA ha trasladado el sentir del aficionado del Real Madrid con unas declaraciones en este medio. "El Bernabéu lo tiene claro: contra la crisis, Arda Güler. La afición no entiende el ostracismo del jugador que más ilusiona y que la temporada pasada, en su recta final, demostró que es un futbolista diferente, con juego y, sobre todo, con gol. El turco acabó la temporada con seis tantos tras disputar solo 12 encuentros y parecía que estos números, sumados a las impresionantes sensaciones que transmitió, le abrirían las puertas a más minutos este año. Pero nada más lejos de la realidad. En vez de aumentar su participación, la crisis de resultados le está quitando minutos".

Y es que precisamente eso es lo que sorprende, que pese a estar el Real Madrid en una situación en la que está y a que sea evidente que son necesarios algunos cambios, Ancelotti no se decida a apostar por uno de los talentos más evidentes que residen en su plantilla. Veremos cómo se resuelve esta situación, pero como siga así, podría acabar afectando y aumentando todavía más la sensación de crisis.