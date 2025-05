Matteo Moretto ho confirma, revés per al Barça: Fàbregas s'emporta un desig culer

El futbol europeu viu un moment en què els projectes ambiciosos i els fitxatges estratègics marquen la diferència. El Como, dirigit per Cesc Fàbregas, ha demostrat una política de fitxatges molt enfocada en el talent jove espanyol i sembla disposat a signar un dels noms més desitjats del futbol nacional.

A la Serie A, el Como està consolidant una fulla de ruta molt clara: buscar jugadors de qualitat a Espanya. L'aposta per futbolistes que han destacat a LaLiga Hypermotion no és casualitat. El club italià ja va sorprendre l'estiu passat amb l'arribada de Sergi Roberto i el fitxatge del prometedor Assane Diao, i ara vol anar un pas més enllà. L'objectiu és armar un equip competitiu per no patir a la màxima categoria italiana i, a més, apostar per joves amb projecció internacional.

Yeremay Hernández, la nova joia del futbol espanyol

Un dels grans noms propis del mercat és Yeremay Hernández. L'extrem canari ha estat una de les sensacions del Deportivo de La Coruña a la Segona Divisió. Els seus números aquesta temporada parlen per si sols: 37 partits disputats, 15 gols i 5 assistències, segons les xifres oficials de la competició. La seva influència en el joc ofensiu del Dépor ha estat clau tant en l'ascens com en la permanència a la categoria.

| Instagram

Yeremay també ha estat internacional sub 21, cosa que evidencia el seu potencial i l'interès que desperta en el panorama europeu. No és casualitat que la Juventus arribés a preguntar per ell en setmanes anteriors, encara que finalment és el Como qui està més a prop d'aconseguir el seu fitxatge.

El fitxatge, en fase final segons Matteo Moretto

El periodista especialitzat en fitxatges, Matteo Moretto, ha estat molt clar en les últimes hores. A través del seu perfil de Twitter, ha assenyalat: "El Como està ultimant els detalls del contracte de Yeremay Hernández. El fitxatge va per bon camí".

El mateix tècnic espanyol no ha amagat el seu interès. En la prèvia del partit davant l'Inter, Fàbregas va reconèixer: "Estem seguint a Yeremay, sí... és un excel·lent jugador". Una declaració contundent que deixa clar que el fitxatge no és una simple especulació.

El cop per al Barça i l'aposta del Como

Durant mesos, des de la premsa catalana s'ha especulat amb el seguiment de Yeremay per part del Barça. Alguns informes asseguraven que la secretaria tècnica blaugrana havia posat els seus ulls en l'extrem, encara que en cap moment hi va haver una oferta formal ni negociacions avançades. Així i tot, la marxa d'un talent seguit pel Barça suposa un cop al mercat, especialment perquè el club català busca renovar la seva línia ofensiva amb jugadors joves i diferencials.

Per al Como, en canvi, l'arribada de Yeremay Hernández seria un altre exemple del seu nou model. El club ha demostrat solvència econòmica i una gran capacitat per convèncer futbolistes d'alt nivell. De fet, estan disposats a abonar els 30 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió, una xifra important que subratlla l'ambició dels lombards.