Matteo Moretto ho confirma: Fitxatge a cost zero per al Real Oviedo

El Real Oviedo ha fet un cop al mercat. El club asturià ha tancat la incorporació d'un extrem amb experiència internacional. Es tracta d'una operació ràpida, silenciosa i molt ben executada. La notícia va ser confirmada per Matteo Moretto la tarda de dimecres.
El periodista de referència en fitxatges va assegurar que la negociació estava llesta. El jugador viatjarà a Astúries per sotmetre's al reconeixement mèdic de rigor. Tot seguit, signarà el seu contracte i serà presentat al Carlos Tartiere. El croat arriba lliure després de rescindir amb la Fiorentina fa uns dies.
Un fitxatge inesperat que il·lusiona l'afició
El moviment ha sorprès propis i estranys en el panorama futbolístic. Pocs esperaven que un jugador d'aquest nivell recalés a Oviedo. El club ha demostrat ambició i rapidesa en una operació brillant. Arriba sense cost, un detall clau en el context econòmic.
L'afició ha rebut la notícia amb enorme entusiasme des del primer moment. A les xarxes socials es van multiplicar els missatges de suport al croat. Molts recorden el seu talent a la Bundesliga i la Serie A. Els seguidors esperen que es converteixi en un líder dins del vestidor.
Una trajectòria marcada per grans experiències
Josip Brekalo va néixer a Zagreb el 1998 i es va formar al Dinamo. El seu talent aviat va cridar l'atenció de clubs europeus de primer nivell. Wolfsburg va apostar fort per ell, convertint-lo en una de les seves joies. Allà va mostrar velocitat, desequilibri i capacitat per generar perill en atac.
Després arribarien cessions i passos per equips de renom com el Torino. Més tard jugaria a Fiorentina, Hajduk Split i Kasimpasa, sumant experiència diversa. En tots aquests destins va deixar empremta com a extrem elèctric i ofensiu. La seva carrera ha estat marcada per una gran mobilitat internacional constant.
Internacional croat amb experiència en grans tornejos
Als seus 27 anys, Brekalo suma 35 partits amb la selecció croata. En aquest recorregut ha aconseguit quatre gols amb la samarreta escacada. La seva participació en competicions d'elit li atorga una gran jerarquia. No és un novell, sinó un futbolista forjat en contextos exigents.
Amb Croàcia va participar en fases de classificació europees i mundials d'alta dificultat. El seu nom ha estat vinculat a una generació que va deixar empremta internacional. Ara busca a Oviedo recuperar protagonisme i tornar a gaudir al camp. Una motivació extra que pot potenciar el seu rendiment a LaLiga.
Un perfil perfecte per a la idea ofensiva
El Real Oviedo necessitava reforçar el seu front d'atac amb urgència. Brekalo és un extrem versàtil, capaç de jugar per ambdues bandes ofensives. Destaca per la seva capacitat en l'u contra u i la seva arribada. A més, posseeix un xut potent que pot decidir partits complicats.
Paunovic valora especialment la seva habilitat per obrir defenses molt tancades. El seu estil directe encaixa amb la idea d'un Oviedo ofensiu. El croat ofereix un salt de qualitat i una alternativa real. El vestidor el rep amb els braços oberts per iniciar aquesta nova etapa.
Un fitxatge que marca un camí ambiciós
El club asturià vol deixar de ser un recent ascendit sense aspiracions. La directiva ha enviat un missatge clar amb aquest moviment sorprenent. No només busquen assegurar la permanència, sinó fer un salt competitiu. Brekalo encarna l'ambició d'un projecte que vol consolidar-se a Primera.
El Carlos Tartiere espera ja amb ànsies el debut del seu nou ídol. L'afició de l'Oviedo confia que el seu talent marqui diferències importants. Brekalo arriba lliure, motivat i amb l'aval de Matteo Moretto. La temporada tot just comença, però Oviedo ja té motius per somiar.