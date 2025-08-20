Matteo Moretto lo confirma: Fichaje a coste 0 para el Real Oviedo

El Real Oviedo ha dado un golpe en el mercado. El club carbayón ha cerrado la incorporación de un extremo con experiencia internacional. Se trata de una operación rápida, silenciosa y muy bien ejecutada. La noticia fue confirmada por Matteo Moretto en la tarde del miércoles.

El periodista de referencia en fichajes aseguró que la negociación estaba lista. El jugador viajará a Asturias para someterse al reconocimiento médico de rigor. Acto seguido, firmará su contrato y será presentado en el Carlos Tartiere. El croata llega libre tras rescindir con la Fiorentina hace unos días.

Un fichaje inesperado que ilusiona a la afición

El movimiento ha sorprendido a propios y extraños en el panorama futbolístico. Pocos esperaban que un jugador de este nivel recalara en Oviedo. El club ha demostrado ambición y rapidez en una operación brillante. Llega sin coste, un detalle clave en el contexto económico.

| XCatalunya, Canva, Real Oviedo

La afición ha recibido la noticia con enorme entusiasmo desde el primer momento. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo al croata. Muchos recuerdan su talento en la Bundesliga y la Serie A. Los seguidores esperan que se convierta en un líder dentro del vestuario.

Una trayectoria marcada por grandes experiencias

Josip Brekalo nació en Zagreb en 1998 y se formó en el Dinamo. Su talento pronto llamó la atención de clubes europeos de primer nivel. Wolfsburgo apostó fuerte por él, convirtiéndolo en una de sus joyas. Allí mostró velocidad, desborde y capacidad para generar peligro en ataque.

| XCatalunya

Después llegarían cesiones y pasos por equipos de renombre como el Torino. Más tarde jugaría en Fiorentina, Hajduk Split y Kasimpasa, sumando experiencia diversa. En todos esos destinos dejó huella como extremo eléctrico y ofensivo. Su carrera ha estado marcada por una gran movilidad internacional constante.

Internacional croata con experiencia en grandes torneos

A sus 27 años, Brekalo suma 35 partidos con la selección croata. En ese recorrido ha conseguido cuatro goles con la camiseta ajedrezada. Su participación en competiciones de élite le otorga una gran jerarquía. No es un novato, sino un futbolista curtido en contextos exigentes.

Con Croacia participó en fases de clasificación europeas y mundiales de alta dificultad. Su nombre ha estado vinculado a una generación que dejó huella internacional. Ahora busca en Oviedo recuperar protagonismo y volver a disfrutar en el campo. Una motivación extra que puede potenciar su rendimiento en LaLiga.

Un perfil perfecto para la idea ofensiva

El Real Oviedo necesitaba reforzar su frente de ataque con urgencia. Brekalo es un extremo versátil, capaz de jugar por ambas bandas ofensivas. Destaca por su capacidad en el uno contra uno y su llegada. Además, posee un disparo potente que puede decidir partidos complicados.

Paunovic valora especialmente su habilidad para abrir defensas muy cerradas. Su estilo directo encaja con la idea de un Oviedo ofensivo. El croata ofrece un salto de calidad y una alternativa real. El vestuario lo recibe con los brazos abiertos para iniciar esta nueva etapa.

Un fichaje que marca un camino ambicioso

El club asturiano quiere dejar de ser un recién ascendido sin aspiraciones. La directiva ha enviado un mensaje claro con este movimiento sorprendente. No solo buscan asegurar la permanencia, sino dar un salto competitivo. Brekalo encarna la ambición de un proyecto que quiere consolidarse en Primera.

El Carlos Tartiere espera ya con ansias el debut de su nuevo ídolo. La hinchada carbayona confía en que su talento marque diferencias importantes. Brekalo llega libre, motivado y con el aval de Matteo Moretto. La temporada apenas comienza, pero Oviedo ya tiene motivos para soñar.