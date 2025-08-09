Matteo Moretto dona una gran notícia al Celta de Vigo amb un fitxatge molt esperat

L'ambient a Vigo respira una barreja d'il·lusió i expectació. Amb el mercat de fitxatges en plena ebullició, l'afició celeste esperava la gran notícia que per fi pot canviar la cara de l'equip. Enmig d'una de les negociacions més llargues de l'estiu, un vell conegut està a punt de tornar a casa per liderar la nova etapa dels de Balaídos. Tot sembla encaminar-se a un desenllaç que el mateix Matteo Moretto ha catalogat com a imminent en les seves últimes intervencions.
La recerca d'un davanter ha estat la prioritat de la direcció esportiva des que va acabar la temporada passada. Les setmanes d'espera, les filtracions i els vaivens en la xifra del traspàs amb el Betis havien generat certa impaciència a l'afició. Tanmateix, ara, el Celta de Vigo acaricia l'arribada del seu gran objectiu ofensiu per a la 2025/26.
Un acord que semblava impossible: com el Celta i el Betis han desbloquejat l'operació
Durant setmanes, el traspàs de Borja Iglesias va ser un culebrot sense final clar. Segons Radio Galega, el principal obstacle residia en les diferències econòmiques. El Betis va arribar a exigir 5 milions d'euros, una xifra fora de l'abast de la planificació gallega. A Vigo, per la seva banda, buscaven una fórmula que permetés afrontar el fitxatge sense hipotecar el futur, intentant acostar-se a un preu proper al milió i mig d'euros.
Amb el pas dels dies, la postura d'ambdues parts va anar cedint. A Sevilla necessitaven alliberar massa salarial i preparar l'arribada de nous fitxatges, mentre que a Vigo no volien deixar escapar l'oportunitat d'incorporar un davanter que compta amb l'aval total de Claudio Giráldez. El mateix Borja Iglesias va posar de la seva part, ignorant trucades des de València o Girona, deixant clar que el seu únic desig era tornar al Celta i disputar la competició europea amb el club de la seva vida.
Finalment, l'acord està a punt de tancar-se per una mica més d'un milió d'euros. El Panda ja no va ser convocat per a l'amistós del Betis contra el Como i es troba a l'espera de volar cap a Galícia per passar el reconeixement mèdic. Un desenllaç que arriba després de setmanes de negociacions tenses, estira-i-arronsa i diversos intents d'altres equips per fer-se amb els seus serveis.
Borja Iglesias, la peça que completa l'atac i compleix el somni de Balaídos
El retorn de l'ariet santiaguès no és només una qüestió de gols. Borja Iglesias és un perfil que encarna l'esperit d'equip i aporta experiència a l'elit. Després de brillar al Betis i deixar empremta a la Copa del Rei i l'Europa League, el davanter torna per complir el somni de tornar a liderar el Celta, ara amb la responsabilitat d'assumir galons en atac i de convertir-se en referència al vestidor.
La seva arribada coincideix amb l'inici de la temporada i el duel esperat davant el mateix Betis a Balaídos el proper 27 d'agost. Un partit marcat en vermell al calendari i que, si res no es torça, servirà per veure el debut del Panda amb la samarreta celeste davant el seu exequip.