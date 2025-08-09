Matteo Moretto da una buena noticia al Celta de Vigo con un ansiado fichaje

El ambiente en Vigo respira una mezcla de ilusión y expectación. Con el mercado de fichajes en plena ebullición, la afición celeste aguardaba la noticia que por fin puede cambiar el rostro del equipo. En medio de una de las negociaciones más largas del verano, un viejo conocido está a punto de volver a casa para liderar la nueva etapa de los de Balaídos. Todo parece encaminarse a un desenlace que el propio Matteo Moretto ha catalogado como inminente en sus últimas intervenciones.

La búsqueda de un delantero ha sido la prioridad de la dirección deportiva desde que terminó la pasada temporada. Las semanas de espera, las filtraciones y los vaivenes en la cifra del traspaso con el Betis habían generado cierta impaciencia en la hinchada. Sin embargo, ahora, el Celta de Vigo acaricia la llegada de su gran objetivo ofensivo para la 2025/26.

Un acuerdo que parecía imposible: cómo el Celta y el Betis han desbloqueado la operación

Durante semanas, el traspaso de Borja Iglesias fue un culebrón sin final claro. Según Radio Galega, el principal obstáculo radicaba en las diferencias económicas. El Betis llegó a exigir 5 millones de euros, una cifra fuera del alcance de la planificación gallega. En Vigo, por su parte, buscaban una fórmula que permitiese afrontar el fichaje sin hipotecar el futuro, tratando de acercarse a un precio cercano al millón y medio de euros.

Con el paso de los días, la postura de ambas partes fue cediendo. En Sevilla necesitaban liberar masa salarial y preparar la llegada de nuevos fichajes, mientras que en Vigo no querían dejar escapar la oportunidad de incorporar a un delantero que cuenta con el aval total de Claudio Giráldez. El propio Borja Iglesias puso de su parte, ignorando llamadas desde Valencia o Girona, dejando claro que su único deseo era volver al Celta y disputar la competición europea con el club de su vida.

Finalmente, el acuerdo está a punto de cerrarse por algo más de un millón de euros. El Panda ya no fue convocado para el amistoso del Betis contra el Como y se encuentra a la espera de volar hacia Galicia para pasar reconocimiento médico. Un desenlace que llega tras semanas de negociaciones tensas, tiras y aflojas y varios intentos de otros equipos por hacerse con sus servicios.

Borja Iglesias, la pieza que completa el ataque y cumple el sueño de Balaídos

El regreso del ariete santiagués no es solo una cuestión de goles. Borja Iglesias es un perfil que encarna el espíritu de equipo y aporta experiencia en la élite. Tras brillar en el Betis y dejar huella en la Copa del Rey y la Europa League, el delantero vuelve para cumplir el sueño de volver a liderar al Celta, ahora con la responsabilidad de asumir galones en ataque y de convertirse en referencia en el vestuario.

Su llegada coincide con el inicio de la temporada y el esperado duelo frente al propio Betis en Balaídos el próximo 27 de agosto. Un partido marcado en rojo en el calendario y que, si nada se tuerce, servirá para ver el debut del Panda con la camiseta celeste ante su exequipo.