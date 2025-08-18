Bones notícies per al Rayo Vallecano: Es desfà una venda que tenia feta el Real Betis

El Real Betis havia arribat a un acord amb el Glasgow Rangers per a la venda de Nobel Mendy. El jove central senegalès havia de signar per una xifra propera als quatre milions d'euros, en una operació que incloïa un 80% dels seus drets més variables per rendiment. Tot estava a punt perquè el defensor de 21 anys iniciés una nova etapa a Escòcia. Tanmateix, la negociació s'ha trencat a l'últim instant, deixant el futbolista en una situació incerta i el Betis amb un problema inesperat.
El viatge programat per segellar el seu contracte mai no es va produir. Segons el Diario de Sevilla, el procés es va veure alterat per dos factors principals: unes complicacions en el reconeixement mèdic i, sobretot, un canvi de decisió del mateix jugador. Mendy va traslladar als seus agents que prefereix quedar-se a Espanya, convençut que la seva progressió tindrà més visibilitat a LaLiga.
Mendy ja havia tingut opcions frustrades en aquest mateix mercat
La història del central aquest estiu ha estat complicada des de l'inici. La seva sortida al PSV Eindhoven es va veure frustrada per problemes burocràtics relacionats amb el permís de treball. Després va aparèixer l'interès del Rayo Vallecano, que va arribar a posicionar-se com el destí més probable a Espanya. No obstant això, l'entrada del Rangers a la pugna va reduir les opcions del club madrileny, que no podia competir econòmicament amb els escocesos.
Ara, amb l'operació amb el Rangers caiguda, l'escenari torna a obrir-se. Segons va avançar Foot Mercato i va confirmar el Diario de Sevilla, el Betis no descarta tornar a negociar amb equips de LaLiga. L'opció que el Rayo torni a interessar-se pel jugador no sembla descartada, sobretot tenint en compte que el club vallecà afronta una temporada exigent amb competició europea.
El Rayo Vallecano i la possibilitat d'un retorn a l'interès
El conjunt de Vallecas necessita reforçar la seva rereguarda per afrontar un curs especialment il·lusionant. Amb Europa a l'horitzó i l'inici de la lliga en marxa, disposar de més variants defensives resulta una prioritat per a la direcció esportiva. La caiguda de l'operació amb el Rangers podria obrir una finestra inesperada per recuperar l'interès per Mendy, un perfil que encaixa per edat, projecció i condicions físiques.
El central, format al París FC i fitxat pel Betis el 2023, tot just ha disputat cinc partits oficials amb el primer equip. Entre ells destaca la seva participació a la semifinal de la Conference League contra la Fiorentina, on el conjunt bètic va aconseguir el pas a la final de Breslàvia. Malgrat la seva curta experiència, el seu físic i capacitat d'anticipació el converteixen en un futbolista amb marge de creixement.
El Betis busca solucions urgents a la recta final del mercat
Per al Betis, la venda de Mendy era clau en la planificació esportiva. El club heliopolità esperava ingressar diners per reforçar altres posicions després de l'arribada de Valentín Gómez com a quart central. La caiguda de l'operació suposa un contratemps que obliga a accelerar alternatives en els últims dies de mercat.
Mentrestant, el Rayo observa amb atenció el desenllaç. Si el jugador manté el seu desig de quedar-se a Espanya, Mestalla no apareix a l'horitzó i Vallecas pot tornar a ser una opció real. Tot dependrà de la disposició del Betis i de si els vallecanos aconsegueixen encaixar l'operació en el seu pressupost.
El futur de Nobel Mendy torna a estar a l'aire, i amb ell es reobre una oportunitat que el Rayo Vallecano semblava haver perdut setmanes enrere. Amb el mercat en plena recta final, el central senegalès s'ha convertit de nou en un dels noms propis de l'estiu a LaLiga.