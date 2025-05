Dani Senabre parla clar sobre Héctor Fort amb només una paraula

El FC Barcelona travessa un moment crucial de la temporada, amb importants baixes en la seva línia defensiva. La recent lesió de Jules Koundé ha posat en problemes al tècnic alemany Hansi Flick, que ha d'improvisar solucions al lateral dret. La situació, inesperadament, ha generat debat al voltant de la figura d'un jove talent de només 18 anys, la presència del qual al camp ha estat testimonial fins ara.

Amb la lesió de Koundé, Flick podria haver donat l'oportunitat natural al lateral dret suplent de l'equip, Héctor Fort. No obstant això, tot indica que per al crucial enfrontament davant l'Inter, el tècnic alemany prefereix reconvertir a Eric García, central habitual o fins i tot pivot, per cobrir aquesta posició. Aquesta decisió ha provocat certa sorpresa, considerant el bon rendiment del jove defensor en la seva última aparició davant el Real Valladolid.

Precisament en aquest enfrontament, disputat el dissabte, Fort va ser titular i va realitzar una actuació destacada, complint tant defensivament com aportant en atac. Una jugada individual seva, després d'un espectacular cop de taló de Lamine Yamal, gairebé va acabar en gol després d'impactar al pal. A més, la defensa per la seva banda va ser sòlida, limitant considerablement els atacs rivals.

| F.C. Barcelona

Dubtes amb Héctor Fort

Les xifres de Fort en aquesta temporada reflecteixen la seva situació ambigua dins de l'equip: ha jugat un total de 16 partits, encara que només en 5 ocasions ha estat titular, totes elles en enfrontaments de LaLiga. Sumant només 575 minuts entre totes les competicions, les seves oportunitats han estat escasses i disperses. En Champions League i Copa del Rei només suma participacions testimonials, cosa que no ha permès avaluar plenament el seu potencial.

Precisament aquestes estadístiques posen de relleu la paradoxa del cas Fort. El jove lateral està cridat a ser un relleu natural per a jugadors veterans o en cas de lesions, però Flick no sembla convençut, preferint reinventar altres futbolistes abans de donar-li continuïtat en el seu lloc.

Dani Senabre ho té clar

Enmig d'aquest context, el periodista Dani Senabre va llançar un missatge contundent a les xarxes socials que ha generat conversa: "Héctor Fort, infravalorat". Aquest comentari, emès en ple enfrontament entre el Barça i el Valladolid, posa el dit a la nafra sobre la gestió dels minuts del jove lateral. Està realment infravalorat Héctor Fort?

Senabre no és l'únic que percep talent en Fort. Analistes esportius i seguidors també han expressat en les últimes setmanes que potser el futbolista hauria de tenir més protagonisme, especialment davant l'absència d'alternatives naturals en la seva posició. La decisió tècnica de Flick continua generant controvèrsia i expectació sobre els pròxims moviments de l'entrenador.

La gran pregunta ara mateix és si Héctor Fort tindrà més oportunitats per consolidar-se en el primer equip. Als seus 18 anys, el seu desenvolupament depèn directament del rodatge i confiança que rebi. Amb la possible incorporació d'un lateral a l'estiu, com ha suggerit Flick, el marge per a Fort podria estrènyer-se encara més.

Aquesta etapa de la temporada podria resultar crucial per definir el futur del jove lateral al Camp Nou. Si aconsegueix minuts i aprofita les seves oportunitats, podria convèncer definitivament el cos tècnic i evitar que el club surti al mercat a la recerca de reforços externs. La situació actual podria ser, paradoxalment, la gran oportunitat de Fort per demostrar el seu valor.