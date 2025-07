No vol jugar al Reial Madrid i l’Elx se n’aprofita: Fitxatge per a Eder Sarabia

Després d'aconseguir l'ascens a LaLiga EA Sports, l'Elche CF ha posat en marxa la seva maquinària de fitxatges. El club franjiverd sap que mantenir-se a Primera Divisió requereix no només il·lusió, sinó una plantilla amb experiència, qualitat i fam de competir. I un dels focus prioritaris és l'atac.

Un jugador del planter català amb segell blanc

El perfil que més interessa ara mateix a l'Elche va néixer a Palamós (Girona) el 14 de juliol de 2004. La seva formació va començar en equips modestos com Global Palamós i Gironès-Sàbat, fins que el 2015 va ingressar al juvenil del Girona FC. El seu talent li va obrir les portes del Real Madrid el 2020, on va ser incorporat a la pedrera merengue.

La seva evolució va ser meteòrica: va passar pels equips Juvenil B i C fins a arribar al Castilla el 2021. Al filial madridista va disputar prop de 80 partits, signant 21 gols i 9 assistències. Unes xifres que el van catapultar al radar del primer equip. Amb només 18 anys, va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei davant el Cacereño.

Pocs dies després, va tenir la seva estrena a la lliga davant Osasuna, on va donar una assistència. Però el moment més especial va arribar una setmana més tard: va marcar al derbi madrileny davant l'Atlético i es va convertir en el jugador més jove en anotar en un clàssic capitalí (18 anys i 226 dies)

Una cessió marcada per la lesió

La temporada passada va jugar cedit al Getafe CF, a la recerca de minuts. Tanmateix, una lesió va condicionar el seu rendiment. Tot i així, va disputar 22 partits entre Lliga i Copa, amb 826 minuts i dos gols (davant Valladolid i Espanyol). Malgrat el sotrac físic, va deixar detalls del seu potencial, la seva capacitat de desbordament i la seva entrega sobre la gespa.

Ara, amb el retorn de l'Elche a la màxima categoria, el seu nom torna a guanyar força. El club il·licità busca un davanter jove, amb projecció, però també rodat en el futbol professional. L'opció agrada tant a la direcció esportiva com a l'entorn del jugador.

River cau, però el Madrid s'acosta

Paral·lelament, des de l'Argentina s'ha confirmat que River Plate ha rebutjat la proposta de l'Elche per Santiago Simón. El club argentí no contempla una cessió amb opció de compra, cosa que complica aquesta via. Així, les mirades se centren en el jugador del Real Madrid, que a més ja ha estat representat anteriorment per Bragarnik.

L'operació seria, en principi, una cessió per una temporada. El Real Madrid vol que el seu davanter tingui minuts en un equip competitiu, i l'Elche es presenta com el lloc perfecte per a això.

El davanter desitjat per l'Elche

Aquest davanter és Álvaro Rodríguez, la perla hispano-uruguaiana del Real Madrid. Amb només 21 anys, ja sap què és jugar i marcar en partits grans, assumir pressió i sortir-se'n. La seva fam, físic i versatilitat el converteixen en una aposta ideal per a un Elche que no vol ser un acabat d'ascendir més, sinó un equip amb aspiracions reals de permanència

En les pròximes setmanes, s'espera que les converses s'accelerin i es concreti una incorporació que podria marcar la diferència al Martínez Valero