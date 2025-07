El Granada ja té lligat un ex del Barça i ara va a per un ex de l'Espanyol

L'estiu porta aires renovats al Granada CF. Després d'una temporada 2024/25 en què l'objectiu de l'ascens directe se li va escapar, la direcció esportiva ha optat per accelerar la reconstrucció de la plantilla. Lluny queden ja els dies de la màxima categoria i, després d'un any marcat per la irregularitat i els canvis a la banqueta, el club nassarita vol mirar al futur amb un nou impuls. L'arribada de Pacheta a la banqueta a finals del curs passat va marcar el punt de partida d'un projecte que, en aquesta finestra de fitxatges, ha fet passes fermes per tornar la il·lusió a l'afició.

A diferència d'estius anteriors, el Granada aposta per una barreja de joventut i experiència, amb jugadors acostumats a l'exigència de Segona. I fins i tot alguns amb experiència a l'elit. L'obsessió és clara: consolidar una base competitiva i assegurar una plantilla capaç de suportar la pressió de la lluita per l'ascens. Les primeres incorporacions i els noms que sonen en les últimes hores evidencien aquesta ambició renovada.

Fitxatges estratègics per al nou projecte de Pacheta

El mercat de fitxatges ha portat a Los Cármenes cares noves amb fam de protagonisme. L'entitat ha fet oficials els reforços de Souleymane Faye (Betis Deportivo), Baïlla Diallo (Clermont Foot), Pedro Alemany (Valencia Mestalla), Pau Casadesús (Andorra) i el porter Ander Astralaga, cedit pel Barça. Jugadors que representen el perfil que busca la direcció esportiva: projecció, energia i capacitat per créixer sota pressió.

| Granada CF

Però el moviment més sonat és el de José Arnaiz, davanter que ha passat per clubs com el Barcelona i Osasuna. L'acord, pràcticament tancat a falta de signatura, suposa un reforç de qualitat per a l'atac nassarita. Arnaiz ha optat pel projecte granadí tot i l'interès d'altres equips, prioritzant el paper que Pacheta li ofereix per recuperar la seva millor versió després d'un any complicat a Primera. El tècnic ha estat clau per seduir el futbolista, que busca un entorn on tornar a ser determinant i disputar minuts de qualitat.

El centre del camp, pròxim front: el nom d'Álvaro Aguado guanya força

Mentre l'arribada d'Arnaiz és imminent, el Granada treballa per reforçar el centre del camp. La sortida de Gonzalo Villar i la situació indefinida d'altres migcampistes han obligat a accelerar la recerca d'un perfil versàtil i experimentat. En aquest context apareix Álvaro Aguado, ex de l'Espanyol, el nom del qual ha agafat força en les últimes hores després de la informació avançada pel periodista Ángel García.

Aguado, de 29 anys, coneix de primera mà la feina de Pacheta, amb qui va coincidir al Real Valladolid i amb qui va signar un dels millors trams de la seva carrera. Després de la seva etapa a l'Espanyol, l'andalús busca un destí on pugui tornar a ser important i el Granada li ofereix una oportunitat idònia per rellançar el seu futbol. El seu fitxatge suposaria una injecció d'experiència en una medul·lar necessitada de lideratge després de les últimes sortides.

El projecte blanc-i-vermell guanya múscul i mira a l'ascens

L'estiu a Granada és sinònim de feina i expectació. La direcció esportiva no amaga la seva ambició: tornar l'equip a la lluita per l'ascens i deixar enrere la frustració de la temporada passada. Amb les arribades d'Arnaiz, Faye, Diallo, Alemany, Casadesús i Astralaga, i el possible aterratge d'Aguado, el club construeix un bloc preparat per competir cada jornada.

Pacheta, conscient de l'exigència de la categoria i del pes de la samarreta blanc-i-vermella, treballa perquè el Granada sigui un dels grans animadors de LaLiga Hypermotion. Amb el mercat obert i més moviments previstos, l'afició mira al futur amb renovada il·lusió i la certesa que aquesta vegada l'ascens no serà només un somni, sinó un objectiu realista i treballat des del primer dia.