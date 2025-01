Sorpresa de Flick en la convocatòria de la Supercopa... encara que no és el que sembla

L'expedició del FC Barcelona ja està llesta per emprendre el seu viatge a l'Aràbia Saudita a la recerca del primer títol oficial de la temporada: la Supercopa d'Espanya. L'equip de Hans-Dieter Flick afrontarà la semifinal davant l'Athletic Club aquest dimecres, amb la il·lusió de poder disputar una hipotètica final el pròxim diumenge contra el guanyador de l'enfrontament entre Mallorca i Real Madrid. Tanmateix, més enllà de l'apartat estrictament esportiu, ha cridat l'atenció la presència en la convocatòria d'un dels jugadors que, teòricament, no pot vestir-se de curt per lesió: Marc Bernal.

Lluny de suposar un revés en la recuperació o un canvi radical en la disponibilitat del pivot, es tracta d'una decisió personal del propi futbolista, que ha sol·licitat al tècnic alemany acompanyar l'equip en el seu viatge a Orient Mitjà malgrat trobar-se en ple procés de rehabilitació per una greu lesió de genoll. Una petició inusual, però que, segons ha pogut saber Mundo Deportivo, Flick i els serveis mèdics blaugranes han acceptat amb grat.

Una recuperació compartida, dins i fora del camp

Marc Bernal, que es va lesionar el 27 d'agost en l'encontre davant el Rayo Vallecano, va ser una de les revelacions de l'inici de campanya. La seva irrupció en la medul·lar barcelonista havia generat grans expectatives, gràcies a la seva capacitat per distribuir el joc, el seu poder físic i la seva intel·ligència tàctica. La greu lesió de genoll va frenar en sec la seva progressió, obligant-lo a ser intervingut quirúrgicament i deixant-lo fora de la dinàmica de l'equip durant diversos mesos.

Tot i així, el jove canterà manté intacta la seva implicació amb el projecte de Flick. Conscient que el seu retorn als terrenys de joc no es produirà, com a mínim, fins a la pròxima temporada, Bernal ha preferit integrar-se al màxim possible en la dinàmica de grup. La seva intenció és seguir totes les pautes de tractament i rehabilitació juntament amb l'equip mèdic que viatja amb el Barça. A més, la seva mera presència es valora internament com una mostra de compromís i lideratge, trets molt valorats pel vestidor.

Ter Stegen, per un altre camí

En contraposició al cas de Marc Bernal, qui no formarà part de l'expedició a l'Aràbia Saudita és Marc-André ter Stegen. El porter germànic, clau sota pals en les últimes temporades, va patir una lesió davant el Villarreal el passat 22 de setembre. Encara que els terminis de recuperació del porter difereixen i són una mica més recents que els del pivot, en el seu cas s'ha optat per continuar la rehabilitació a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. El cos tècnic i els preparadors físics consideren que no val la pena arriscar amb un desplaçament tan llarg, màxim tenint en compte la transcendència del seu paper a la porteria blaugrana al llarg de la temporada.

No es tracta, per tant, d'una qüestió de menor compromís per part de Ter Stegen, sinó de necessitats específiques del seu tractament. Mentre el porter entrena en solitari i en els horaris pautats pels fisioterapeutes del club, Bernal vol aprofitar el potencial del staff mèdic desplaçat per evolucionar el més ràpid i de la millor manera possible.