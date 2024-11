Marcos Alonso provoca al Barça: 'Si marco...'

El fútbol moderno ha popularizado la idea de que los exjugadores muestren respeto a sus antiguos equipos no celebrando sus goles. Esta tendencia, entendida como un gesto de cortesía, se ha convertido en una práctica habitual en los estadios de todo el mundo. Sin embargo, no todos los futbolistas siguen esta norma no escrita, y Marcos Alonso ha dejado claro que no será la excepción.

El defensa del Celta de Vigo, quien militó en el Barça entre 2022 y 2024, ha declarado que no dudará en celebrar un gol si lo marca en el partido entre ambos equipos. "Siempre he celebrado mis goles, no importa el rival que tenga enfrente", afirmó Marcos Alonso en la previa del encuentro. Estas palabras no han pasado desapercibidas, especialmente teniendo en cuenta que el madrileño defendió la camiseta blaugrana durante dos temporadas.

Marcos Alonso, que dejó el Barça el pasado verano tras finalizar su contrato, vive ahora un gran momento en el Celta. El defensa ha jugado los últimos nueve partidos con el equipo gallego, ocho de ellos como titular, demostrando su importancia en el esquema de Claudio Giráldez. "Es un partido especial, sobre todo porque jugamos contra el líder", explicó el jugador, dejando claro que el duelo va más allá de su pasado culé.

En sus declaraciones, Marcos Alonso destacó la dificultad del reto que supone enfrentarse al Barça. "Ya demostramos en partidos anteriores, contra equipos importantes, que podemos competir contra cualquiera, pero no hemos conseguido resultados buenos", señaló. Para el defensa, el partido es una nueva oportunidad para que el Celta regale una victoria a su afición. El choque, por cierto, se disputa sábado a las 21 horas en Balaídos.

| FCB

Sin rencor hacia el Barça

A pesar de no haber tenido continuidad en el Barça debido a las lesiones y la fuerte competencia en el lateral, Marcos Alonso asegura no guardar rencor. "Para nada. No necesito ninguna revancha. El año pasado no tuve continuidad y es complicado, sobre todo por el tema de la lesión", explicó. El madrileño, de 33 años, parece haber dejado atrás cualquier resentimiento y está centrado en disfrutar del fútbol en Vigo.

El defensa también reconoció la calidad del Barça, equipo que lidera la tabla de LaLiga. "Ellos están líderes, que es donde aspira a estar un equipo como el Barcelona. A nosotros no nos faltará actitud, trabajo e ilusión. Hemos competido ante todos los equipos grandes y son pequeños detalles los que hacen que se decante", añadió.

| @rccelta

"Si marco, lo celebraré"

La declaración más contundente de Marcos Alonso llegó al referirse a la posibilidad de marcar un gol contra su antiguo equipo. "Siempre lo he hecho cuando marqué", afirmó el defensa, despejando cualquier duda sobre cómo actuaría en caso de anotar. Estas palabras han generado debate entre los aficionados del Barça, algunos de los cuales consideran que la celebración sería una falta de respeto.

Marcos Alonso, sin embargo, parece tener claro que su compromiso actual es con el Celta. Su decisión de celebrar un gol refleja su intención de darlo todo por el equipo gallego, dejando atrás su etapa en el Camp Nou. "Ahora estoy disfrutando del fútbol otra vez, estoy muy contento, con muchas ganas de que llegue el partido", concluyó.