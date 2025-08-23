El Girona somiava amb el seu retorn amb els diners de Krecji, però el Villarreal s’avança

El Girona afronta els últims dies de mercat amb sentiments trobats. D'una banda, la imminent venda de Ladislav Krejci al Wolverhampton per 30 milions suposa una injecció històrica. De l'altra, la sortida del seu líder defensiu obre un buit important a la plantilla de Míchel.
Durant setmanes, la directiva de Montilivi va treballar en un pla ambiciós. Els diners procedents de l'operació del central txec havien de permetre un cop d'efecte. L'objectiu era apuntalar la defensa i fitxar un davanter de garanties. Tanmateix, el Villarreal s'ha avançat amb moviments ràpids al mercat.
Dovbyk, el record encara molt recent
El Girona encara recorda l'impacte que va tenir el seu gran golejador. Artem Dovbyk va meravellar a Montilivi durant la temporada 2023/24 amb registres extraordinaris. El seu encert golejador va ser la clau que va obrir les portes d'Europa. Cap aficionat oblida la seva capacitat per decidir partits en moments clau.
L'ucraïnès va marxar cap a la Roma l'estiu passat per 30,5 milions. Aquella operació va ser històrica i va marcar un abans i un després per a l'entitat. Ara, el somni de repatriar-lo semblava possible gràcies als diners de Krejci. Però la realitat del mercat ha demostrat ser molt més complicada.
El Villarreal pren avantatge amb rapidesa
Segons va avançar Radio Marca, el Villarreal prepara un gran moviment d'última hora. El club de La Ceràmica apunta a tancar l'arribada de Dovbyk. Seria el cop definitiu per reforçar la seva davantera en aquesta Champions. A més, treballen paral·lelament per incorporar un central abans que tanqui el mercat.
Per al Girona, aquesta operació suposa un dur revés emocional. El retorn del golejador era l'escenari somiat per l'afició blanc-i-vermella. Tanmateix, els grocs han actuat amb més rapidesa i solvència econòmica. A dia d'avui, tot apunta que Dovbyk vestirà de groc.
Una Champions il·lusionant per als grocs
El Villarreal, que ja va debutar amb triomf a la lliga davant l'Oviedo, en vol més. La Champions és a tocar i la plantilla necessita jerarquia. El fitxatge de Renato Veiga ja va suposar un cop important al mercat. Ara, amb l'arribada del davanter ucraïnès, completarien una plantilla de nivell.
Marcelino considera que el club està en disposició de competir amb qualsevol. L'objectiu no és només gaudir d'Europa, sinó aspirar a arribar lluny. Dovbyk encaixaria perfectament en un projecte que barreja joventut i experiència. El seu olfacte golejador i la seva fortalesa física serien diferencials en partits de màxima exigència.
El repte immediat del Girona
Mentrestant, el Girona haurà de reinventar-se ràpidament per no perdre el rumb. La pèrdua de Krejci i la fugida del seu objectiu principal compliquen l'escenari. Els aficionats esperen respostes clares en forma de reforços que il·lusionin. La direcció esportiva té només uns dies per reaccionar amb encert.
A Montilivi saben que la temporada serà exigent, amb LaLiga i Europa. La pressió per mantenir el nivell de la temporada passada serà enorme. Míchel ja ha sol·licitat diversos fitxatges per completar les posicions més debilitades. El marge és escàs, però la necessitat d'encertar és absoluta.
Dos camins oposats en el mateix mercat
La situació reflecteix les diferències entre dos projectes de LaLiga amb ambicions altes. El Villarreal actua amb determinació i aprofita la seva participació a la Champions com a reclam. El Girona, en canvi, viu pendent de les sortides i d'ajustar la seva planificació. La il·lusió de recuperar la seva gran estrella sembla haver-se evaporat.
La recta final del mercat decidirà com afronten tots dos equips el curs. Mentre a La Ceràmica celebren amb il·lusió, a Montilivi s'encenen les alarmes. El Villarreal somriu, el Girona resisteix. El futbol, un cop més, demostra que els somnis poden canviar en qüestió d'hores.