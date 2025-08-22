El Sevilla accepta l’adeu de Carmona, però demana un jugador a canvi: relleu de Badé

El Sevilla FC viu dies intensos en ple mercat de fitxatges. La marxa de Loïc Badé al Bayer Leverkusen ja és oficial, deixant un buit important a la defensa. El club alemany pagarà 29 milions d'euros més 4 milions en variables, una xifra que alleuja les arques sevillistes.
Un central d'experiència internacional que ja coneixen a Sevilla
David Carmo, defensa portuguès de 196 centímetres i internacional amb Angola, és la principal opció. El futbolista pertany al Nottingham Forest, tot i que va passar l'últim any a l'Olympiacos. Allà es va consolidar sota la direcció de José Luis Mendilibar, sent peça fonamental en la conquesta de la Conference League. A més, va jugar 54 partits amb els grecs i va demostrar consistència defensiva.
L'interès del Sevilla no és casualitat. Antonio Cordón, actual responsable esportiu, ja coneix Carmo de la seva etapa a l'Olympiacos. Va ser ell qui va apostar per la seva cessió el gener de 2024, convençut del seu potencial. També Matías Almeyda el coneix bé, després d'enfrontar-s'hi fins a nou vegades quan dirigia l'AEK d'Atenes.
El passat recent de Carmo explica la seva maduresa futbolística
El defensor va fer el salt a l'Oporto el 2022, convertint-se en el fitxatge més car de la seva història amb 20 milions d'euros. Més tard, el Nottingham Forest va pagar 11 milions fixos més variables per fer-se amb ell. Si bé, Carmo no va tenir protagonisme a Anglaterra i va acabar cedit a Grècia.
Allà va recuperar confiança i protagonisme, confirmant les expectatives que existien sobre ell. La seva alçada, fortalesa en el joc aeri i capacitat de lideratge el converteixen en un perfil ideal. A més, el seu coneixement del futbol mediterrani, gràcies als seus anys a Portugal i Grècia, pot facilitar la seva adaptació a LaLiga.
Un Sevilla en plena reestructuració defensiva
La defensa sevillista va quedar assenyalada després de la derrota davant l'Athletic Club a San Mamés. L'equip necessita solidesa i un central que aporti jerarquia. La sortida de Badé, que era indiscutible, obliga a prendre decisions ràpides. L'opció de Carmo apareix com la més lògica i realista, especialment perquè Cordón manté bona relació amb l'entorn del jugador.
El club no descarta altres alternatives, però la prioritat és tancar aquesta operació. La rereguarda és la línia més debilitada, i l'arribada d'un central de garanties es considera urgent. Els pròxims dies seran decisius per definir el futur immediat de l'equip.
El pes de Cordón en aquesta negociació
Antonio Cordón torna a tenir un paper central en aquest moviment. El seu coneixement previ de Carmo i la seva relació amb Evangelos Marinakis, propietari tant del Nottingham Forest com de l'Olympiacos, poden agilitzar les converses. El dirigent grec ja va ser clau en la cessió de Carmo al club hel·lè i manté llaços amb el seu entorn.
Aquest context fa que l'operació sigui vista a Sevilla com a factible i estratègica. No es tracta només de cobrir la sortida de Badé, sinó d'incorporar un futbolista que pugui assentar-se com a líder a mitjà termini.
Un fitxatge necessari per al projecte de Nervión
El Sevilla sap que no pot fallar en aquesta incorporació. L'equip necessita estabilitat defensiva per afrontar una temporada en què els objectius són clars: tornar a Europa i recuperar la competitivitat. David Carmo reuneix condicions físiques, experiència internacional i un coneixement previ per part de la direcció esportiva.
L'afició espera moviments ràpids i efectius. Si finalment Carmona marxa al Forest i Carmo arriba en el seu lloc, el Sevilla podria fer un pas important en la seva reestructuració. El mercat encara ofereix sorpreses, però el pla està traçat: substituir Badé amb un central que ofereixi garanties des del primer dia.