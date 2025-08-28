Logo xcatalunya.cat
Esports

Marcelino no es cansa de fitxar: El crack que pot arribar per suplir Yeremy Pino

El jugador que segueix el Villarreal promet gols i espectacle. És un dels destacats a França

Joan Grimal
El Villarreal s'ha convertit en un dels clubs més actius en els últims dies de mercat. La sortida imminent de Yeremy Pino al Crystal Palace ha obligat la direcció esportiva a reaccionar amb rapidesa. Marcelino vol un substitut de garanties i el nom que més força guanya és el d'un davanter que brilla a França.

La política del club groc passa per reforçar-se amb talent jove i amb projecció internacional. Ja ho demostren incorporacions recents com les de Moleiro, Rafa Marín i Buchanan. Tanmateix, la marxa d'un canterà de tant pes com Yeremy exigeix un perfil diferent, algú amb capacitat per marcar diferències.

Lyon necessita vendre i el Villarreal aprofita l'ocasió

La situació financera de l'Olympique de Lyon és fràgil i obre una oportunitat. Des de la Ceràmica han llançat una oferta per fer-se amb l'atacant, conscients que Fonseca el considera peça clau al seu equip. El jugador ha estat titular en les dues primeres jornades de la Ligue 1 i ve d'una temporada amb xifres destacades.

L'interès groc es creua amb altres pretendents europeus, però el Villarreal ja ha fet el primer pas formal. A falta de sis dies per al tancament del mercat, la direcció esportiva treballa a contrarellotge. L'objectiu és tancar l'operació sense arribar a xifres desorbitades i aprofitar la necessitat del Lyon d'ingressar.

Un davanter que encaixa en la idea de Marcelino

Marcelino sempre ha apostat per atacants mòbils, amb gol i bona lectura d'espais. El perfil buscat no és el d'un tanc clàssic, sinó un jugador capaç de caure a bandes i associar-se en curt. En aquest context, el candidat escollit encaixa perfectament en el pla del tècnic asturià.

El Villarreal necessita dinamisme i pegada a l'última línia. Amb l'arribada de Dovbyk encara a l'aire, el club no vol quedar curt d'efectius. L'esforç econòmic és important, però s'interpreta com una inversió de futur per a un equip que disputarà la Champions.

Mikautadze, el nom propi a l'agenda groga

Georges Mikautadze, internacional amb Geòrgia i davanter de l'Olympique de Lyon, és el jugador assenyalat.  Amb 24 anys i contracte fins al 2028, ve de signar 47 partits i diversos gols en l'última campanya. La seva potència, mobilitat i olfacte golejador l'han convertit en referència ofensiva al seu equip.

El seu fitxatge seria un cop d'efecte per al Villarreal i una resposta directa a la sortida de Yeremy. A més, l'operació permetria a Marcelino disposar d'un ventall més ampli en atac. L'aposta és arriscada, però el potencial del georgià justifica el moviment.

Un tancament de mercat intens a la Ceràmica

La direcció esportiva ha accelerat en diversos fronts al mateix temps. Arnau Tenas ja té acord tancat i s'oficialitzarà aviat. Buchanan va deixar una gran impressió amb un hat-trick davant el Girona. Moleiro ha mostrat personalitat en les seves primeres aparicions. I Mikautadze podria ser la cirera d'un estiu molt mogut.

El Villarreal confia a tancar els últims detalls abans de l'1 de setembre. Amb Marcelino decidit a tenir una plantilla competitiva, el club no vol deixar escapar l'oportunitat. El repte serà mantenir l'equilibri econòmic mentre es reforça amb futbolistes que elevin el nivell.

