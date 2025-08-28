Josep Pedrerol deixa anar una gran notícia sobre Vinicius i el Reial Madrid: 'Volen...'

La tensió torna a apoderar-se del Real Madrid en plena recta final d'estiu. El nom que concentra totes les mirades és el del seu atacant més desequilibrant, la renovació del qual s'ha convertit en un trencaclosques. Les negociacions estan encallades i des de la directiva no sembla que hi hagi marge per millorar la proposta inicial.
El debat s'ha colat a tertúlies i portades esportives diàriament. El president Florentino Pérez manté la intenció d'assegurar la continuïtat del jugador. Tanmateix, des de l'entorn del brasiler insisteixen a reclamar xifres històriques. Una diferència econòmica que ha frenat qualsevol possibilitat d'acord immediat.
L'exigència de Vinicius, en xifres de rècord
L'extrem aspira a convertir-se en el futbolista millor pagat de la plantilla. Ha sol·licitat arribar als trenta milions d'euros nets per temporada. Una xifra que ni Cristiano Ronaldo va arribar a cobrar en la seva etapa final al club.
La proposta del Real Madrid és menys ambiciosa i ronda els quinze o setze milions. El xoc és frontal i les postures romanen allunyades tot i setmanes de reunions. El contracte vigent expira el 2027 i el blinda amb una clàusula de mil milions.
Pedrerol desvela la postura de Florentino Pérez
Josep Pedrerol va assegurar al seu programa que l'entitat té clar el camí. “Si es vol anar gratis, no hi haurà problema per al club”, va afirmar el periodista. Segons les seves fonts, el Madrid no està disposat a acceptar les quantitats exigides. El comunicador va afegir que a Concha Espina no existeix por a una marxa futura.
La intenció continua sent renovar-lo, però no a qualsevol preu. Fins i tot va obrir la porta que el seu destí pogués estar a l'Aràbia Saudita.
Vinicius i el pols per ser referent absolut
El brasiler sent que el seu rendiment el col·loca per damunt de tothom. Ha estat clau en títols recents i va arribar a ser considerat el millor del món per la FIFA el 2024. La seva ambició és reflectir-ho també a la nòmina, una cosa que el club no comparteix.
Al vestidor blanc s'observa amb cautela la situació del ‘7’. Ningú qüestiona el seu talent ni el seu lideratge ofensiu, però la tensió contractual és evident. El risc d'un pols prolongat preocupa més fora que dins del Santiago Bernabéu.
Un culebrot que pot allargar-se fins al 2027
Queden dues temporades completes abans que acabi el seu actual vincle. Això ofereix temps per negociar, tot i que també obre la porta a més especulacions. Pedrerol va subratllar que la directiva no tem la pressió mediàtica ni els cants de sirena.
El madridisme, dividit, observa amb expectació cada moviment al voltant de Vinicius. Alguns reclamen que se li pagui el que demana per blindar el seu futur. D'altres consideren que ningú ha d'estar per damunt de la política salarial del club. El desenllaç, de moment, continua sent una incògnita.