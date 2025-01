La bomba que prepara el Racing de Santander: José Alberto López es frega les mans

La bona dinàmica del Racing de Santander aquesta temporada en la categoria de plata ha revifat la il·lusió a El Sardinero. Amb 38 punts aconseguits en mitja campanya, l'equip dirigit per José Alberto López se situa en llocs de playoff i somia amb un retorn a Primera Divisió que torni el club a l'elit. Enmig d'aquest ambient d'optimisme, emergeix un nom que provoca esgarrifances d'emoció en l'afició racinguista: Sergio Canales, possiblement el futbolista càntabre més valuós de les últimes dècades.

Sergio Canales (Santander, 16 de febrer de 1991) va saltar a la fama molt jove, quan tot just era un adolescent, deixant moments memorables a El Sardinero que van cridar l'atenció dels grans clubs d'Europa. Tant va brillar, que el Real Madrid de José Mourinho no va dubtar a fitxar-lo el 2010, després de destacar en només una temporada amb el Racing. No obstant això, vestir de blanc no va ser senzill per al mitjapunta càntabre, qui va disputar tot just 12 partits oficials amb el primer equip madridista.

Aquella etapa va ser un punt d'inflexió per a la seva carrera, que el va portar per diversos destins. Primer, una cessió al València CF, que va acabar fent-se amb els seus serveis de manera definitiva el 2012 a canvi de 7,5 milions d'euros. Més endavant recalaria a la Reial Societat i, posteriorment, al Real Betis, on va viure un dels millors moments de la seva trajectòria. L'estiu passat de 2023 va canviar LaLiga per la Lliga MX, signant amb els Rayados de Monterrey a canvi de 15 milions, amb un contracte vigent fins al 2026. Segons les últimes dades de Transfermarkt, el seu valor de mercat ronda els 7 milions d'euros.

Vent a favor per al retorn

Aquesta temporada, en el futbol mexicà, Canales ha participat en 24 partits (17 en Lliga MX Apertura, 6 en la Lligueta i 1 en la Leagues Cup), acumulant 10 gols i 5 assistències. Tot i així, el mitjapunta santanderí no oblida les seves arrels. En una entrevista recent amb la revista Libero, va confessar que el Racing de Santander, juntament amb el Betis, “són els equips de la meva vida” i que estaria obert a tornar sempre que pugui “aportar” al projecte.

L'afició racinguista, sempre atenta a l'esdevenir del seu canterà més il·lustre, somia amb un retrobament que torni Canales a casa per liderar el centre del camp del club que el va veure néixer futbolísticament. I la il·lusió no s'atura aquí: l'equip travessa un moment dolç, amb José Alberto López impulsant un joc intens i competitiu que els manté en la lluita per l'ascens. Quedar-se a prop de l'objectiu o aconseguir-lo podria ser un reclam irresistible perquè el futbolista, ara a Mèxic, consideri seriosament aquest hipotètic retorn.

| ABC

L'espill de Pedro Munitis i la Premier League truncada

Canales no es cansa de recalcar la importància que va tenir Pedro Munitis en la seva formació. L'exfutbolista, també càntabre, va brillar al Racing, Real Madrid i Deportivo de la Corunya, i va exercir de mentor per a un joveníssim Canales quan van coincidir a El Sardinero. “Per a mi, Pedro és un referent”, va comentar, posant en valor la seva dedicació en cada entrenament i la seva passió pel futbol. Aquest model de professionalitat és el que Canales vol emular en cada pas de la seva carrera.

El jugador també va revelar que, en els seus inicis, hi va haver diversos acostaments des de la Premier League, una lliga que li fascinava, però que finalment no van quallar. El càntabre assegura no penedir-se de com s'han donat les coses: “Me la prenc com un aprenentatge i estic orgullós dels llocs on he estat”. Fins i tot les lesions, que en algun moment van frenar la seva explosió definitiva, no han minvat la seva determinació de competir al màxim nivell.