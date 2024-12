Gairebé oficial: Laporta tanca boques amb jugada per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor

El FC Barcelona torna a ser protagonista d'una jugada magistral fora dels terrenys de joc. Joan Laporta, president del club, ha trobat la manera de desbloquejar dos dels problemes administratius que venien preocupant tant a la directiva com als aficionats. La inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor per a la segona part de la temporada.

Però aquest moviment no és només una solució puntual; és una maniobra estratègica que retorna el Barça a la regla 1:1. Permetent-li moure's amb solvència tant al mercat d'hivern com al pròxim estiu.

Un acord milionari que canvia les regles del joc

La clau del pla resideix en la venda dels drets d'explotació dels palaus VIP del Camp Nou. Un moviment que generarà al club ni més ni menys que 100 milions d'euros. Segons s'ha informat, aquest acord s'ha tancat amb empreses àrabs després de dies d'intenses negociacions liderades per Laporta i el seu equip a l'Orient Mitjà.

L'única condició pendent per oficialitzar el tracte és el pagament d'aquesta quantitat, que s'està gestionant amb celeritat. Aquest ingrés no només permetrà inscriure Olmo i Pau abans que expiri el termini el 31 de desembre, sinó que assegura la viabilitat econòmica per operar sota la regla 1:1. Això significa que el Barça podrà realitzar noves incorporacions al mercat sense les restriccions que li havien complicat en els últims temps.

Relació amb LaLiga i estratègia legal

El Barça, sempre curós amb els detalls administratius, ja ha mantingut diverses converses amb LaLiga per garantir que aquest patrocini compleix els requisits necessaris per a la inscripció. La competició està al corrent dels moviments del club, cosa que allisa el camí per a l'oficialització de l'acord en els pròxims dies.

D'altra banda, l'estratègia del Barça també inclou retirar la demanda que havia presentat al Jutjat de Primera Instància, la qual buscava unes mesures cautelars per inscriure els jugadors. Aquest pas ara resulta innecessari, ja que l'acord econòmic solucionarà tots els problemes sense necessitat d'esperar una resolució judicial. Aquest canvi d'enfocament no només demostra una major solvència econòmica, sinó també una maduresa en la gestió dels conflictes legals.

Una cursa contrarellotge: inscripció abans del 31 de desembre

El factor temps ha jugat un paper crucial en aquesta història. El passat divendres, un jutjat mercantil va denegar les mesures cautelars per inscriure Dani Olmo, cosa que va deixar al F.C Barcelona amb només uns dies per trobar una solució definitiva. Si no es resolia abans de final d'any, LaLiga no permetria que ambdós jugadors fossin inscrits de nou aquesta temporada, deixant l'equip amb un important buit en la seva plantilla.

No obstant això, Laporta i el seu equip han demostrat una vegada més la seva habilitat per convertir l'adversitat en oportunitat. Amb aquest acord, el club no només soluciona els problemes immediats, sinó que assenta les bases per a un futur més estable i ambiciós.