Anava per a estrella però ja no compta per a Pellegrini: Se n'anirà del Betis al gener

El Real Betis sempre ha somiat nodrir el seu primer equip amb talent de la pedrera, però poques promeses aconsegueixen assentar-se definitivament. Entre els casos més recents hi ha el d'Assane Diao, que fa tot just un any era assenyalat com la gran esperança verd-i-blanca. Les seves actuacions amb la Sub-21 d'Espanya i les llampades inicials al primer equip van generar grans expectatives. Tot i això, la seva progressió s'ha estancat, i ara sembla més a prop d'una sortida al gener que de consolidar-se sota les ordres de Manuel Pellegrini.

La situació d' Assane Diao al Betis ha canviat radicalment els últims mesos. La temporada passada semblava tenir un futur brillant, però en aquesta campanya el seu rol ha quedat relegat a un paper secundari. Diao ha jugat deu partits entre LaLiga i Europa League, encara que només en dos com a titular. A més, no ha aconseguit marcar en aquestes competicions, sumant tot just un gol a la Copa del Rei, un registre molt pobre per a algú cridat a liderar l'atac de l'equip en el futur.

Manuel Pellegrini, conegut pel seu enfocament pragmàtic, ha decidit que Assane Diao no entra als seus plans per a la resta de la temporada, tal com ha informat El Nacional. Tot i que el tècnic xilè ha reconegut el seu talent, considera que la seva aportació no és suficient per a un equip que busca competir al màxim nivell. La falta de continuïtat de Diao i la seva poca incidència en els partits han portat el club a buscar alternatives per al futur immediat.

| Real Betis

El Feyenoord, interessat

El contracte de Diao amb el Betis, que el vincula al club fins al 2027, no serà un impediment per sortir al mercat hivernal. La decisió de buscar una cessió o fins i tot una venda definitiva sembla presa, i ja hi ha equips interessats a aconseguir els seus serveis. Entre ells destaca el Feyenoord, que ja va intentar fitxar-lo l'estiu passat i podria reactivar el seu interès amb una oferta propera als 12 milions d'euros.

Aquesta operació no només permetria a Assane Diao trobar un lloc on tingui minuts i protagonisme, sinó que també ajudaria el Betis a reforçar altres àrees de la plantilla. La necessitat d'equilibrar els comptes i de cobrir posicions prioritàries fa que la marxa del jove extrem sigui una opció beneficiosa per a totes les parts.

Per al Real Betis, la sortida d'Assane Diao marcarà el final d'una etapa d'expectatives no complertes. Tot i que el seu talent mai no va estar en dubte, el temps i les circumstàncies han demostrat que no sempre n'hi ha prou amb la promesa d'un futur brillant. Amb el mercat hivernal a punt d'obrir-se, el destí de Diao sembla cada cop més lluny del Benito Villamarín. La seva partida serà una oportunitat tant per al jugador com per al club de començar nous capítols a les seves respectives trajectòries.