Del Betis a l'Atlètic de Madrid, el moviment de Simeone que no agrada a Pellegrini

La primera meitat de la temporada de l'Atlètic de Madrid no ha estat tan sòlida com esperava Diego Simeone. Amb resultats irregulars a LaLiga i alguns dubtes al centre del camp, el tècnic argentí sembla decidit a reforçar la seva plantilla aquest hivern. A la seva llista de prioritats destaca un nom que no ha passat desapercebut: Johnny Cardoso, actual migcampista del Real Betis. Així ho ha informat el mitjà El Nacional.

El nord-americà, que va arribar a l'equip verd-i-blanc com una jove promesa, s'ha consolidat com una peça important per a Manuel Pellegrini. Tot i que una lesió recent l'ha allunyat dels terrenys de joc durant unes setmanes, les seves actuacions prèvies han demostrat la seva vàlua. La seva clàusula de rescissió, de 80 milions d'euros, és certament elevada, però els matalassers confien a poder negociar amb el Reial Betis.

Johnny Cardoso ha destacat per la seva capacitat física, la seva intel·ligència tàctica i la seva versatilitat al migcamp. Aquestes qualitats encaixen perfectament en l'estil de joc que Simeone demanda als seus jugadors. Per a l'argentí, comptar amb un migcampista capaç de trencar línies i aportar equilibri defensiu seria un reforç clau per redreçar la temporada.

| Real Betis

Una tragèdia esportiva; una inversió excel·lent

L'interès de l'Atlètic, però, no ha estat ben rebut per Pellegrini, que confia al nord-americà per mantenir l'estabilitat al seu equip. Cardoso no només ha estat un jugador regular a l'alineació verd-i-blanca, sinó també un símbol del projecte esportiu del Betis. Perdre'l a la meitat de la temporada suposaria un cop important per a un equip que, igual que l'Atlètic, lluita per mantenir-se competitiu en una Lliga cada cop més exigent.

El Betis, encara que reticent a la idea de vendre, és conscient de l'interès creixent al seu migcampista. Tot i la seva clàusula de rescissió, una oferta significativa per part de l'Atlètic podria posar dificultats a la directiva verd-i-blanca. La possibilitat de reforçar les arques del club és una temptació difícil d'ignorar, encara que debilitaria l'equip a curt termini.

Als seus 23 anys, Johnny Cardoso sembla preparat per fer un salt en la seva carrera i assumir nous desafiaments. La seva experiència internacional i el creixement constant el converteixen en un objectiu atractiu per a qualsevol equip de primer nivell. L'Atlètic de Madrid, necessitat de solucions immediates al seu migcamp, podria ser el destí ideal perquè el nord-americà demostri tot el seu potencial.

Són 15 duels els que ha disputat de moment el centrecampista nascut a Nova Jersey aquesta temporada. L'equip d'Heliòpolis el va fitxar el mes de gener passat per només 6 milions d'euros, per la qual cosa, encara que perdés un actiu important, li sortiria una bona operació econòmica.